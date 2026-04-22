全港戏院日｜多间院线网站大塞车 MCL逾万人排队《末日圣母号》有IMAX场次已售罄

【全港戏院日/香港电影/港产片/再见UFO/风林火山/捕风追影/像我这样的爱情/女孩不平凡】「全港戏院日」周六（25日）举行，今日（22日）中午起开始售票，陆续于各大戏院票房及网上售票网页公开发售，每人每次限购4张。全港52间商业戏院所有场次，不论任何放映格式及影院类型，戏票均划一票价30元。

iSQUARE《末日圣母号》 IMAX已售罄

《星岛头条》记者中午12时尝试进入各大院线网站，发现MCL、百老汇已显示「Service Error」、「504 Gateway Timeout ERROR」等，无法进入购票网站。至于英皇戏院，记者能成功进入网站，不过发现部分热门电影的IMAX场次已售罄，例如尖沙咀iSQUARE戏院《末日圣母号》2D IMAX的晚上场次已「全院满座」。至于其他一般2D场次则仍有戏票可供选购。

MCL网站逾万人排队 等候多于一小时

记者其后再度进入MCL网站，发现可以登入有关的网站，惟前面的用户有10,188人，预计访问网站的时间「多于一个小时」。

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