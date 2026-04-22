Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港戏院日｜多间院线网站大塞车 MCL逾万人排队《末日圣母号》有IMAX场次已售罄

社会
更新时间：13:01 2026-04-22 HKT
发布时间：13:01 2026-04-22 HKT

【全港戏院日/香港电影/港产片/再见UFO/风林火山/捕风追影/像我这样的爱情/女孩不平凡】「全港戏院日」周六（25日）举行，今日（22日）中午起开始售票，陆续于各大戏院票房及网上售票网页公开发售，每人每次限购4张。全港52间商业戏院所有场次，不论任何放映格式及影院类型，戏票均划一票价30元。

iSQUARE《末日圣母号》 IMAX已售罄

《星岛头条》记者中午12时尝试进入各大院线网站，发现MCL、百老汇已显示「Service Error」、「504 Gateway Timeout ERROR」等，无法进入购票网站。至于英皇戏院，记者能成功进入网站，不过发现部分热门电影的IMAX场次已售罄，例如尖沙咀iSQUARE戏院《末日圣母号》2D IMAX的晚上场次已「全院满座」。至于其他一般2D场次则仍有戏票可供选购。

MCL网站逾万人排队 等候多于一小时

记者其后再度进入MCL网站，发现可以登入有关的网站，惟前面的用户有10,188人，预计访问网站的时间「多于一个小时」。

相关新闻：4.25全港戏院日︱今午12时起公开发售 戏票划一收费$30 即睇上映中的金像奖得奖电影

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
12小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
2026-04-21 13:20 HKT
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
17小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
19小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
6小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
2026-04-21 13:20 HKT
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
21小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
3小时前