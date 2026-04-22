不满物管处理垃圾投诉态度 水务署技工认连烧4层垃圾房 官指纵火可致严重后果须判阻吓刑罚

水务署机械技工前年在黄大仙居屋由上层至下层的4个垃圾房连环纵火，被捕后指曾多次向物管投诉垃圾处理不当问题不果，才用打火机燃烧纸张以表不满，并图逼使物管解决问题。水务署机械技工今早在区域法院承认4项纵火罪，辩方求情指被告有感投诉无门而触发情绪犯案。法官练锦鸿明言，香港居住环境拥挤，一旦火势蔓延「后果将不堪设想」，庆幸本案的火势没有蔓延，惟仍须判处阻吓性刑罚，先将被告还押，案件押后至5月6日判刑，待取背景、精神及心理医生报告。

官指不论动机如何 纵火对社会造成潜在危险

27岁被告陈家俊，报称水务署机械技工，被控4项纵火罪。控罪指被告于2024年8月4日在香港黄大仙启钻苑启慈阁，无合法辩解而用火损坏20楼垃圾房，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏；另于同月11日分别3度无合法辩解而用火损坏19楼、18楼、11楼垃圾房，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

练官明言，案件性质严重，庆幸火势没有蔓延，惟香港居住环境拥挤，一旦火势蔓延「后果不堪设想」，故要判处阻吓性刑罚，以向社会大众发出讯息，不论其动机如何，但纵火的举动明显对社会造成极大的潜在危险，并将案件押后至5月6日判刑，待取背景、精神及心理医生报告，期间被告还押候惩。

求情称曾受霸凌现有患焦虑症亦低估罪行严重性

辩方求情指，被告与家人在2021年抽中居屋，并在2024年正式入伙，被告与家人开心入住居屋，对被告而言抽中居屋有重大意义，期望能给予家人舒适的居住环境，惟垃圾房的卫生情况极度影响生活，多次向物管投诉不果，被告自觉投诉无门，而触发其情绪犯下本案泄愤。辩方续指，被告案发时没有思考后果，仅想引起物管注意而处理垃圾问题，被告并非有意义造成人命伤亡，仅低估了罪行的严重性，事后亦已搬离屋苑，并愿意赔偿3万元的维修费用。

辩方续指，被告的成长经历坎坷，父亲在被告年仅17岁时自杀身亡，对被告的心理造成深刻影响。被告在小学及中学阶段更遭受校园霸凌，在社工转介下到职训局继续进修课程，至今任职水务署机械技工，负责泵房的日常保养工作，惟被告因本案被定罪后，已无法再任职公务员，日后要再另寻工作。水务署的上司及同事为被告撰写求情信指，被告乐于助人及勤力认真。辩方续引述心理学家报告指，被告患有焦虑症状，在生活及工作上出现显著的困扰，不时有压力，望法庭轻判。

被告承认对垃圾处理投诉无门放火表达不满

案情指，被告居住黄大仙启钻苑启慈阁的21楼，20楼的住客在前年8月4日下午4时许，在单位内闻到烧焦味，遂沿著烧焦味的方向查看，并发现垃圾房内的垃圾在燃烧，住客报警求助，消防到场扑熄火种。同月11日上午7时许，保安检查楼层时分别在19楼、18楼、11楼的垃圾房发现火种，报警后消防到场扑熄火种。火势导致4层楼垃圾房的瓷砖及墙壁熏黑，事后维修费用需3万元。

经警方调查闭路电视纪录后，在同月12日拘捕被告，被告在警诫下承认在屋苑4个楼层的垃圾房纵火，表示自己曾多次就屋苑处理垃圾不妥的问题向物业管理处投诉，惟投诉无门，才用打火机燃烧纸张，以表达对物管的不满及企图引起物管的注意，逼使物管解决垃圾处理不当的行为。

案件编号：DCCC1512/2024

法庭记者：黄巧儿