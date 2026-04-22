2元乘车优惠｜乐悠咭可推手机版？政府：正研究可行方案 须满足两大条件

【乐悠咭/两蚊两折/二元乘车优惠】政府自2024年8月起，全面实施长者及合资格残疾人士乘车优惠的实名制，规定60岁或以上市民必须使用「乐悠咭」方可享受两元优惠。立法会议员林琳提出书面质询，指习惯使用手机八达通的长者需转回实体卡造成不便，询问政府会否推行电子版乐悠咭以及相关申请数字。劳福局局长孙玉菡回复时表示，截至今年2月底，乐悠咭申请已录得约268万宗，当局亦正研究开发手机版乐悠咭的可行方案。

共约268万宗申请 近半属60至64岁组别

孙玉菡指，截至2026年2月底，乐悠咭总申请约268万宗，当中约129万宗来自60至64岁组别，约139万宗属65岁或以上。当局亦预计，由2026年至2030年的未来五年间，每年将有约11万至12万名市民年满60岁，合共新增超过56万名合资格申请人。对于现时有多少合资格长者正使用手机八达通，或有多少乐悠咭持有人是由手机八达通转回实体卡，政府表示并无掌握相关数字。

年份 预计在该年份达到 60 岁而符合资格申请「乐悠咭」的香港居民数字 2026 年 109 000 2027 年 111 000 2028 年 117 000 2029 年 111 000 2030 年 120 000

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孙玉菡：一直留意市民对电子化服务需求

至于推行电子版乐悠咭建议，孙玉菡表示，政府一直密切留意市民对电子化服务的需求，并持续与八达通公司及各公共交通营办商沟通，研究开发手机版乐悠咭的可行方案。当局强调，推行手机版乐悠咭必须满足多项要求，首要条件是具备可靠且有效的防伪及身份识别功能，以便执法人员能快捷核实乘客身份，杜绝违规使用。

此外，手机版乐悠咭亦必须设计得便利长者使用，并配合各交通营办商的营运需要。政府表示，会继续探讨相关技术规格及执法配套等事宜，以在便利市民和防止滥用之间取得平衡。