Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2元乘车优惠｜乐悠咭可推手机版？政府：正研究可行方案 须满足两大条件

社会
更新时间：12:17 2026-04-22 HKT
发布时间：12:17 2026-04-22 HKT

【乐悠咭/两蚊两折/二元乘车优惠】政府自2024年8月起，全面实施长者及合资格残疾人士乘车优惠的实名制，规定60岁或以上市民必须使用「乐悠咭」方可享受两元优惠。立法会议员林琳提出书面质询，指习惯使用手机八达通的长者需转回实体卡造成不便，询问政府会否推行电子版乐悠咭以及相关申请数字。劳福局局长孙玉菡回复时表示，截至今年2月底，乐悠咭申请已录得约268万宗，当局亦正研究开发手机版乐悠咭的可行方案。

共约268万宗申请 近半属60至64岁组别

孙玉菡指，截至2026年2月底，乐悠咭总申请约268万宗，当中约129万宗来自60至64岁组别，约139万宗属65岁或以上。当局亦预计，由2026年至2030年的未来五年间，每年将有约11万至12万名市民年满60岁，合共新增超过56万名合资格申请人。对于现时有多少合资格长者正使用手机八达通，或有多少乐悠咭持有人是由手机八达通转回实体卡，政府表示并无掌握相关数字。

年份 预计在该年份达到 60 岁而符合资格申请「乐悠咭」的香港居民数字
2026 年 109 000
2027 年 111 000
2028 年 117 000
2029 年 111 000
2030 年 120 000

相关新闻：二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440

孙玉菡：一直留意市民对电子化服务需求

至于推行电子版乐悠咭建议，孙玉菡表示，政府一直密切留意市民对电子化服务的需求，并持续与八达通公司及各公共交通营办商沟通，研究开发手机版乐悠咭的可行方案。当局强调，推行手机版乐悠咭必须满足多项要求，首要条件是具备可靠且有效的防伪及身份识别功能，以便执法人员能快捷核实乘客身份，杜绝违规使用。

此外，手机版乐悠咭亦必须设计得便利长者使用，并配合各交通营办商的营运需要。政府表示，会继续探讨相关技术规格及执法配套等事宜，以在便利市民和防止滥用之间取得平衡。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
10小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
17小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
23小时前
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
15小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
23小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
17小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
5小时前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
6小时前
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
01:33
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
即时国际
7小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
18小时前