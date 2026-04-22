登革热︱衞生防护中心：未来本地传播风险属「中等」 爆发风险不可忽视

衞生署衞生防护中心昨（21日）公布，正调查本港今年首宗本地登革热感染个案。患者为21岁男子，报称在竹篙湾地盘工作期间曾被蚊叮咬，现正留院治疗，情况稳定。衞生防护中心传染病处主任欧家荣表示，该男子并无外游记录，评估后相信较大机会于工作地点附近遭蚊叮咬而受感染，未来本地传播风险属中等，目前整体风险仍处于可防可控水平。

欧家荣今（22日）在电台节目中指出，香港本身存在可传播登革热病毒的白纹伊蚊，加上邻近东南亚地区登革热个案持续高企，预期陆续会有输入个案。本地已进入蚊子滋生的合适季节，衞生防护中心将继续调查及展开灭蚊行动，并密切监察患者工作的竹篙湾地盘。

已指示竹篙湾地盘停工灭蚊

他指，中心人员已到患者住所及工地附近视察，并进行流行病学调查。环境视察发现，竹篙湾朗欣路道路工程地盘一带属天然绿化环境，存在多处适合蚊子滋生的地方，包括排水渠道积聚杂草与枯叶，部分容器及工地用具亦出现积水。中心已指示地盘负责人暂时停工，直至地盘及周边完成灭蚊等防控工作。

由于病人在发病后曾在太和邨一带活动，为审慎起见，中心将于太和邨太和广场设立健康站，为出现相关症状的市民作评估，并为他们进行免费登革热抗体检测。

累计13宗个案大部分属 输入个案

欧家荣表示，截至昨日，本港今年共录得13宗登革热个案，其中12宗为输入个案。他强调，本地爆发风险不可忽视，但目前整体风险仍属可防可控。他指出，本地个案出现，证明社区可能存在未被诊断的输入个案，经蚊叮后造成本地传播。随着气温回升及雨季来临，有利蚊子滋生，加上邻近地区个案高企，预期输入个案将陆续有来。每年4至8月为蚊患高峰期，较多市民外游返港，输入个案与本地感染风险并存。至今输入个案数字与去年相若，中心将联同相关部门加强蚊患监测及灭蚊工作。

吁市民外游后不适速求医

欧家荣提醒市民，登革热潜伏期为3至14日，症状包括发烧、头痛、肌肉痛、眼窝后剧痛及出疹，市民若出现相关病征，特别是外游返港后，应立即求医。预防登革热最重要是清除积水，市民应每星期检查家中花盆底盘、水桶及排水渠等，并在前往郊外等蚊患较多的地方时，穿着浅色长袖衣物及使用含「避蚊胺」的驱蚊剂。

麻疹个案上升机场出现小型群组

另就本港麻疹情况，欧家荣表示，截至昨日，今年共录得5宗麻疹个案，较去年同期的1宗明显上升。其中2宗为印尼输入个案，1宗为本地感染，余下2宗与其中一宗输入个案有流行病学关连，属机场感染群组。

该群组3名患者均在机场同一公司负责后勤飞机维修保养工作，相信是在4月3日一同当值时，由首名处于传染期的患者传染予另外两人。

他强调，虽然香港整体人群的麻疹免疫水平相当高，大规模爆发机会偏低，但由于全球多地疫情反复，香港作为国际旅游枢纽，输入个案风险持续存在，中心会密切监察情况。他特别指出，机场工作人员、非本地出生人士、外佣及计划前往麻疹爆发地区的旅客属高危群组，应检视疫苗接种记录，并在有需要时咨询医生接种疫苗。

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