宏福苑听证会︱楼梯杂物阻塞、工友吸烟由谁处理？委员会质疑「冇一样系关你哋事？」消防处：冇错︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（22日）举行第17场听证会，亦是第三轮听证会的第三场。委员会将传召4名消防处证人作供，包括消防处助理处长（消防安全）翁锦雄、大埔消防局前局长贺俊维、大埔消防局高级消防队长伍永光、以及副消防总长（机构策略）霍振明。

4月22日听证会重点：

走火楼梯杂物阻塞、泡胶、棚网问题等宏福苑居民关心问题，均非消防处负责

消防装置可分为「主动消防装置」及「被动消防装置」，消防处负责主动装置规管

宏福苑居民前年9月曾就发泡胶封窗致电消防处，消防处回应指部门没有法规规管封窗物料，消防亦将会采用新制度，接获市民消防通报，经同意后转介相关部门，确认分工并回报处理单位。

消防采新机制 接获市民消防通报 经同意后转介相关部门

【10:55】听证会上播放一段2024年9月居民苏先生致电消防处热线，投诉其屋苑进行外墙维修时，工人使用大量发泡胶封窗，担心发泡胶易燃，构成火警危险。当时消防处接线生回应指，部门没有法规规管封窗物料，如有担忧可以作出投诉，安排人员检视，并询问苏先生是否正式投诉。

杜淦堃问接线人员是否应在当时转介房屋局独立审查组(ICU)跟进。翁锦雄承认「当时处理方式不理想，未有主动转介予相关部门。杜再问「是否当时前线同事的指引当时不够清晰？」翁锦雄同意： 「可以咁讲。」

翁表示，消防现时已实施新做法：无论是投诉或查询，只要市民就消防安全事宜致电消防处，在取得市民同意下，会主动转介至相关部门，转介后会与接收部门确认分工清晰，确保个案获跟进，消防处会再通知市民个案已转交哪个部门处理。

消防处助理处长（消防安全）翁锦雄。

消防装置分主动及被动 被动装置由屋宇署或房屋署负责

【10:45】杜淦堃表示，在翁锦雄的证人供词提到，消防装置可分为「主动消防装置」及「被动消防装置」。主动消防装置包括火警警报系统、自动洒水系统、灭火筒、喉辘系统等，此类装置属消防处规管范畴。被动消防装置则涉及楼宇结构一部分，例如逃生楼梯、防火隔墙（fire retardant partition）、防烟门等，此类装置一般属屋宇署（BD）或房屋署（等部门）的责任范围。

杜淦堃指，根据《消防条例》第7c条，消防处职责要按情况所需就防火措施及火警危险提供意见。问及被动消防装置一旦出现问题，例如防烟门长期打开或损坏，同样会构成火警危险，理论上属于消防处可关注的范围，消防有否责任提供意见？

翁指，因有清晰分工，被动消防装置交由有相关专责部门是最合适，如工地放有易燃建筑物料，可能造成火警风险，指应交由屋宇署和房屋局独立审查组(ICU)。

代表委员会的资深大律师杜淦堃。

火警梯堵塞、棚网、工友吸烟问题 消防称非负责部门

【10:25】杜淦堃表示，听证会踏入第17日，针对居民就火警风险作出的投诉，希望消防可解释由哪一个部门去处理宏福苑的投诉，杜问「走火楼梯杂物阻塞应由哪个部门处理？」翁锦雄答「应由房屋局独立审查组(ICU)处理。」

随后杜淦堃再分别问发泡胶、棚网问题应由哪个部门处理？」翁锦雄同答应由房屋局ICU处理，指宏福苑是房署辖下楼宇。至于有居民拍摄到有工友吸烟，翁指，应由劳工处处理 。

杜淦堃直言「似乎居民关注的火警风险问题，好似冇一样系关你哋事？」翁：「系，冇错。」

【10:12】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，消防处助理处长（消防安全）翁锦雄自1994年加入消防，至今已加入消防逾30年，其工作大多为开展或评估有关防火工作的消防工程研究、 改善订明商业处所，以及商业、工业和私人建筑物的消防安全措施及向市民推广消防安全信息等。

杜淦堃指，其工作下有多个课，其中支援课负责制订、检讨及更新有关改善楼宇消防安全的部门政策，并向消防安全总区总部提供行政支援服务及处理一般的查询。该课亦处理有关建筑物消防安全的投诉。

至于楼宇改善课1及楼宇改善课2，翁锦雄指， 前者主要协助统筹及委聘工程顾问或注册消防装置承办商进行消防安全改善工程等事宜，以改善相关防火措施。后者解答公众、认可人士、机电工程顾问、消防装置承办商和其他政府部门有关消防安全改善工程的查询。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：何健勇

听证会继续举行。