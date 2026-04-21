油价｜入「鬼油」最高拟罚100万元囚1年 卖「鬼油」罚则倍增 邵家辉：如计时炸弹

中东局势不稳，本港油价高企，特首李家超今早（21日）更指，政府对油价变化「不敢抱以幻想」，须持续留意情况，动态调校措施。面对油价急升，不少车主挺而走险到非法油站入「鬼油」。保安局局长邓炳强早前表示，将研究入油者同须负法律责任，以及赋权当局充公入油车辆。

邵家辉：入鬼油如「计时炸弹」 须加强阻吓

有消息指，刑罚将扩至入「鬼油」人士，一经定罪最高罚款100万元及监禁1年；至于出售「鬼油」者，刑罚拟增一倍。保安事务委员会主席、自由党邵家辉向《星岛头条》表示，油价急升令非法油站更猖獗，在有利可图且利润上升之际，私油买卖大增。他形容入「鬼油」犹如「计时炸弹」，指由于汽油的可燃度高，即使距离十呎外点火也会点燃，甚至引爆。

邵家辉吁市民「唔好贪平」

邵家辉说，油站有措施减低火灾风险，相反市面上从非正常途径入油的地方是高危场所，认为目前法律不足以阻吓市民入「鬼油」，应尽快针对入油者和卖油者提高罚则、加强阻吓性。他又呼吁市民「唔好贪平」，除了违法外，更是在鼓励在社会上制造巨型炸弹。

根据现时《应课税品条例》，现时任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油，一经定罪最高可罚款100万元及监禁两年；而据《消防（消除火警危险）规例》，非法出售即使已完税的燃油亦属违法，最高罚款10万元及监禁6个月。

政府研「卖鬼油」罚则倍增

消防处副消防总长（牌照及审批）倪楚丰早前指，会研究修订上述《消防（消除火警危险）规例》，将相关罚则倍增，当局会展开公众咨询，检视社会接受程度。邓炳强表示，非法出售已完税燃油刑罚远远不够，即使燃油已完税，售卖地方亦危险及欠安全措施，威胁附近居民，「罚则无理由低过卖未完税燃油」，当局会研究大幅提高罚则

相关新闻：

油价急升︱市民铤而走险入「鬼油」一文拆解非法油站运作及盈利 业界倡引入平价95油

油价飙升｜「鬼油」碎片化入18区 缺消防装置构爆炸风险 陈博智促修法加重罚则增阻吓力