专科培训医生为临床研究 越权查47病人纪录 衞生署已报警

衞生署与医院管理局今日（21日）公布，一名医管局医生在衞生署专科培训期间，疑为进行临床研究，未经授权查阅47名非其护理病人的医疗纪录。涉事医生已被暂停培训，相关部门已报警处理。

医生未获授权查阅病人纪录

衞生署及医管局表示，一名由医管局调派至衞生署的专科培训医生，在进行临床研究时，怀疑未经授权阅览了并非由其护理的病人医疗纪录。

事源于衞生署早前接获市民查询其医健通纪录后展开调查，发现该名医生于今年3月，透过社会衞生科诊所的临床讯息管理系统及医健通，查阅了共47名病人的医疗纪录。该涉事医生自2023年起，被派往衞生署社会衞生科诊所接受定期培训。

涉事医生为医管局派调至衞生署培训。

涉事医生已暂停培训 转交警方跟进

据了解，该名医生正进行一项已获医管局研究伦理委员会批准的临床研究，惟批准范围仅限于公立医院，并不包括衞生署的病人纪录。

衞生署已即时暂停该医生的培训，并将事件转介警方跟进，同时已向私隐专员公署、电子健康纪录专员及医管局通报，并正陆续通知受影响人士。

医管局发言人称，虽然医管局认为今次属个别事件，并与临床研究又指，但程序上并不恰当，会严肃跟进及加强员工在使用病人资料作临床研究时的培训。

衞生署及医管局均重申，高度重视保障病人私隐，并强调医护人员必须在获得病人同意，并符合「有需要知道（Need to Know）」及「病人正接受其护理（Patient Under Care）」的原则下，方可取览任何临床系统内的医疗纪录。