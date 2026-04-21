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登革热︱大埔太和邨21岁男中招 报称竹篙湾工地被蚊叮 列今年首宗本地个案

社会
更新时间：17:32 2026-04-21 HKT
发布时间：17:32 2026-04-21 HKT

衞生署衞生防护中心今日（21日）正调查本港今年首宗本地登革热个案，涉及一名过往健康良好的21岁男子，他在4月12日出现发烧、头痛、肌肉痛及皮疹，4月16日到雅丽氏何妙龄那打素医院求医，需留院治疗，目前情况稳定。他的血液样本经检验后，证实对登革热病毒呈阳性反应。

患者住太和邨 报称屋苑内无被蚊叮

初步调查显示，病人居于大埔太和邨，于大屿山竹篙湾朗欣路一个道路工程地盘工作，潜伏期（3月29日至4月9日）内没有外游。他在潜伏期内主要在竹篙湾工地及家居附近一带活动。他报称近期曾在工作地点一带范围被蚊叮咬，然而在其他曾到访的地点（包括大埔太和邨）没有被蚊叮咬。他的家居接触者及在同一工地的其他人员现时没有出现病征。中心的调查仍在进行中，暂未发现与早前确诊的输入个案有流行病学关连。

21岁男患者居于大埔太和邨，报称在屋苑内无被蚊叮。
21岁男患者居于大埔太和邨，报称在屋苑内无被蚊叮。

中心正联同政府多个部门采取适当防控措施。随气温逐渐回升及湿度增加，有利蚊子生长和繁殖，中心提醒市民采取措施防止蚊子滋生。此外，不论身处本港或前往受蚊传疾病影响的地区，市民均应采取适当防蚊措施，避免被蚊叮咬，以预防感染蚊传疾病。

中心表示，计及上述个案，今年暂时累计录得13宗登革热个案，除上述个案，全部属外地传入。去年录得59宗登革热个案，全部属外地传入。2024年共录得161宗登革热个案，包括156宗外地传入及5宗本地感染个案。

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