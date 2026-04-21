学校女厕内偷窥女同学 16岁男生认窥淫罪6.16判刑

16岁男学生去年在黄大仙某中学女厕内偷窥女同学，遭女同学当场揭发后自首，警诫下指「当时我喺女厕厕格内放咗只手系地下，准备望隔离厕格女同学去厕所，但系俾佢发现咗」。男学生今早在九龙城裁判法院承认窥淫罪，裁判官曾宗尧将案件押后至6月16日判刑。

被告姓朱男子，报称学生，被控窥淫罪。控罪指被告于2025年12月11日，在香港九龙黄大仙某中学二楼女厕内暗中观察X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会该X是否同意被他观察。

X如厕发现被告在旁边厕格偷窥

案情指，去年12月11日上午11时半左右，16岁女事主X在黄大仙某中学女厕使用厕格，期间发现隔壁的厕格有人将手掌放在地上，X遂弯腰查看，其后X看到被告将手掌按在地上，并弯腰试图透过缝隙偷窥X上厕所。X立刻走出厕格，并在门外等待约两三分钟，惟被告仍没有走出厕格，Ｘ遂离开并向老师汇报此事。

翻查案发地附近的闭路电视纪录，发现被告在X进入女厕不久后，亦紧随X进入了女厕，而被告及后亦等待X离开后，才离开案发地。翌日，被告自行到警署自首，在警诫下指「当时我喺女厕厕格内放咗只手喺地下，准备望格离厕格女同学去厕所，但系俾佢发现咗，我知道错，俾次机会我」。

案件编号：KCCC513/2026

法庭记者：黄巧儿