2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录

马会今日（21日）宣布，为庆祝六合彩推出50周年，将推出两期50周年金多宝。首期50周年金多宝将于5月2日举行，估计头奖基金为2.28亿港元，是历来最高的头奖彩金，第二期金多宝资料则容后公布。首期50周年金多宝将于4月25日（星期六）搅珠后在各投注渠道发售，截止售票时间为搅珠日5月2日晚上9时15分。

5码头搅次出500次 30号「最热门」

截至4月18日晚最新一期搅珠结果，全部49个号码中，目前有5个号码的累计搅出次数已突破500大关。其中，「一哥」地位依然由30号稳坐，累计搅出515次，高踞榜首。紧随其后是49号，录得514次，仅以一次之差屈居第二。第三位是24号，累计搅出511次。第四位则为22号，共有503次。至于第五位是13号，累计次数刚刚达到500次整数关口。

最为「冷门」的号码当属19号，至今只搅出437次，成为搅出次数最少的号码。尾二为41号，仅搅出439次。尾三位由23号及25号并列，两者同样只开出447次。尾五位则是43号，累计搅出448次。

5.1-5.10大馆办「六合彩50周年展览」

另外，马会将于5月1日至5月10日期间，每日早上11时至晚上7时，在中环大馆「复式展室」举办「六合彩50周年展览」。展览将以「载梦‧积善」为主题，展出难得一见的珍贵六合彩文物，包括最早期的彩票等，让参观者认识六合彩多年来与市民在香港成就梦想、与香港人乐善共行的故事。同场并设有模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片留念。

「六合彩50周年展览」优先发售纪念商品 部分为展览独家

「六合彩50周年展览」将优先发售六合彩50周年纪念商品，当中部分商品更为展览独家，售完即止。非展览独家商品将由5月17日起，在指定场外投注处的「马场有礼」专柜、「马场有礼」门店及网店正式公开发售。

其他志庆重点活动包括，见证了六合彩16年的第四代搅珠机，将于首期50周年金多宝搅珠后退役。随后，搅珠将采用全新的第五代搅珠机进行，继续恪守严格监管规定，根据严谨机制确保搅珠的过程公平、公正及公开。

马会亦特设主题网站，让市民了解六合彩重要里程碑、对社会的重大贡献、有趣冷知识，内容呼应周年展览，让市民细味过去50年与香港并肩同行的非凡旅程。

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