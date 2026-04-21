涉报假案称自制炸弹威胁市民安危 轻度弱智清洁工称犯案为取乐 认罪下月判刑

25岁男清洁工涉去年12月「报假案」，声称自己制造了一枚炸弹威胁市民安危，「你等我用炸弹炸死你好容易㗎咋」。涉案清洁工被控虚报有人犯罪，今于西九龙裁判法院承认控罪，辩方求情指被告确诊轻度弱智及自闭症谱系障碍。主任裁判官苏文隆押后案件至5月18日判刑，期间为被告索取感化官报告。被告获准以原有条件保释候判。

被告谭卓稀，报称清洁工人，承认一项虚报有人犯罪。控罪指，被告于2025年12月23日，在长沙湾海达邨海华楼某室明知地向警务人员，即警察通讯主任曾灏恩，虚报有人犯罪，即谭制造了一枚炸弹威胁香港市民的生命。

因感不快而报假案取乐

案发当日晚上9时51分，警员接获一宗报案，来电者即被告胡言乱语地声称自己制造了炸弹威胁香港市民的安全。被告称「我而家同你讲，999，我依家制造一个炸弹要威胁晒你哋全香港每一个人嘅性命，我唔讲，你等我用炸弹炸死你好容易嚟咋」。警方到来电地址调查，被告应门，他表示因感到不快而虚报案件取乐。

进一步查询下，被告父亲表示被告患有自闭症及智力障碍已约十年。警员拘捕被告并送往明爱医院接受治理，因被告情绪不稳故未能进行警诫口供。

案件编号：WKCC5938/2025

法庭记者：雷璟怡