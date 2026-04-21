秘书公司东主涉行贿银行职员助客开户 获准保释6月再讯
更新时间：15:35 2026-04-21 HKT
发布时间：15:35 2026-04-21 HKT
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秘书公司东主涉嫌向一名银行职员提供贿款6,800元，以协助她转介的客户开立银行户口，廉署调查后，落案起诉涉案东主，案件今日(4月21日)在西九龙裁判法院提讯。裁判官陈慧敏批准被告保释，将案押后至6月24日再讯。
被告顾倩，39岁，被控一项向代理人提供利益罪名。控罪指被告涉嫌于2025年10月27日，向该名中银香港职员提供贿款6,800元，作为对方协助由被告转介的客户开立银行户口的报酬。
被告于案发时是一间秘书公司的东主。她于2025年5月底至10月底期间，曾转介多名客户予一名中国银行(香港)有限公司(中银香港)尖沙咀分行助理客户服务经理，其中8人成功开立银行户口。
该名中银香港职员拒绝接受贿款，并向银行汇报事件。廉署接获贪污投诉，经调查后昨日(4月20日)落案起诉被告。案中8个成功开立的户口，均通过中银香港的尽职审查要求。
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