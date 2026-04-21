毒品快餐车遇警追截 加速冲前倒后如「玩碰碰车」连环撞4车 42岁司机认危驾等5罪候惩

42岁无业汉前年8月中晚上在土瓜湾驾驶毒品快餐车期间遇上警车追捕，先后越过双白线冲红灯再逆线行车，在红磡摆脱了警车。警方其后在红磡警署对开发现无业汉停泊车辆在公主道油站后，将警车驶前横泊在路中心，令市民车辆停下造成塞车来堵截快餐车，快餐车到场后加速冲前倒后撞到4辆车，一度拖行警员，无业汉最终被制服。无业汉今早于区域法院承认贩毒、危险驾驶及无牌驾驶等5罪，还押至后日判刑。

警横泊冲锋车造成塞车堵截被告车辆

被告潘文杰今承认贩毒、危险驾驶、无牌驾驶、没有第三者保险而使用汽车及管有他人身份证共5罪。案情指，2024年8月23日晚上8时14分，高级督察陈信源及冲锋车队员乘坐警车在九龙马头围道近天光道巡逻，根据情报尝试截停车牌WN4954的灰色私家车（涉案车辆）。追捕数分钟期间，涉案车辆违反路牌左转入漆咸道北、在红荔道近红乐道越过双白线及冲红灯，再分别在红磡南道及仁勇街逆线行车，其后不见踪影。数分钟后冲锋车队员在红磡警署对出，发现涉案车辆停泊在公主道蚬壳油站旁边，遂冲锋车驶前至公主道近培正道天桥底，横泊在路中心令数辆市民车辆停下造成塞车堵截涉案车辆。

涉案车辆到场遇上塞车时撞向快线及中线上的3辆私家车，2架冲锋车警员行近涉案车辆，要求被告下车不果，被告企图突围，几乎撞到高级督察陈信源。陈信源用警棍击破涉案车辆司机位车窗时，被告高速倒车，撞倒另一名冲锋车队员警员60387。警员60387倒地后双脚在涉案车辆车底，用手捉住车尾防撞杠，被向后拖行数米，之后涉案车辆因撞到另一车辆而停下。现场警员擎枪指向被告，被告加速撞到前面数辆车，气袋弹出后最终停下，警员再制服被告。

被告车上检获巿值近4万元毒品

被告被捕后警诫下称「呀Sir，架车有毒品，我唔想俾你哋拉，我先揸车走」，承认「啲毒品我拎来卖」。警方在车上检获36个锁口袋，内含11.01克氯胺酮及3.14克可卡因，估计市值为港币35,328.84元及3,290.72元，以及1张属于周炜卓的香港身分证。警方另发现被告驾驶执照于事发前11日到期。

事件中警员60387头皮浅层擦伤，左脚大腿肿胀瘀伤，颈项下背及左上肢痛楚，丧失腰椎及颈椎生理曲度，留院10天后出院休养，获发2个月病假，每星期需要接受2次物理治疗。涉案车辆属于租车公司Global Code Limited所有，被告同年7月16日租用，租用期至8月15日结束。被告8月8日获告知不会续租，惟到期后被告回避还车或缴清余款。

案件编号：DCCC309/2025

法庭记者：陈子豪