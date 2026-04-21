律政司入禀申充公黎智英罪行相关财产 63户口17公司股份及保释金等至少1.2亿元 高院7.8处理

壹传媒创办人黎智英被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，今年2月被判囚20年。政府本月初入禀高院申请充公黎智英的罪行相关财产，案件已排期于7月8日在《香港国安法》指定法官杜丽冰席前开庭处理。律政司要求法庭充公黎智英名下17间公司股份，当中两间公司股份估值约7139万元，另要求充公黎智英银行帐户内近3230万元，罪行相关公司帐户内约1211万元，黎牵涉的刑事案保释金1000万元、欺诈案罪脱后可退还的200万元罚款，黎智英转名予陈梓华之公司户口内的8万元，合共逾5649万元。

黎名下17公司股份、保释金均于申请充公之列

原告为律政司司长，被告为黎智英。律政司司长在入禀状指明黎智英现羁押于香港赤柱监狱，要求法庭把黎智英直接或间接持有、拥有或控制之财产充公予香港政府，当中包括黎智英名下银行帐户内所有结余（汇丰银行、恒生银行及上海商业储蓄银行共15个户口内合共约3230万元），旗下公司及罪行相关帐户内所有结余（47个公司户口内合共约1211万元），黎智英名下之17间公司股份，黎智英涉（DCCC349/2021）存入区域法院作保释金的500万元，黎智英违反国安法案（WKCC4341/2020 ）存入西九龙裁判法院作保释金的500万元，黎智英涉欺诈科技园案上诉得直后退还的200万元罚款，以及黎智英转名交予陈梓华的英属处女群岛（BVI）离岸公司「LACOCK Inc.」之汇丰银行户口内8万元。

入禀状所列出，黎智英持股的名下公司有17间，包括Dico Consultants Limited （黎智英持股50%）、Best Combo Limited 、Absolute Ace Limited、Sino Focus Group Limited 、Billion Flower Limited（黎智英持股50%）、AD Marketing Limited （黎智英持股50%）、adMart eZone Limited（黎智英持股99%）、eZ Van Limited （黎智英持股50%）、Next Animation Studio Limited 、Ally Glory Investments Limited 、Fog City Digital Limited 、Chartwell Holding Limited 、Lai’s Hotel Properties Limited （黎智英持股100%）、Comitex Holdings Limited 、Comitex Knitters Limited、Firm Way Investments Limited（黎智英持股33.3%、黎智英长子黎见恩持股33.3%），以及黎智英持股71.26%的壹传媒有限公司（Next Digital Limited）。

入禀状仅列出Comitex Holdings Limited及Comitex Knitters Limited的估值，Comitex Holdings Limited当中黎智英持有的87.52%股分约值7.3万元，由Comitex Holdings Limited持有99.9%股分及Dico Consultants Limited持有0.01%股分的Comitex Knitters Limited则约值7131万元。

黎智英因勾结外国势力案判监20年

《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾早前裁定黎智英一项「串谋发布煽动刊物」罪及两项「串谋勾结外国势力」罪共三项危害国家安全罪行罪名成立。法庭指出，黎智英为案中主脑和推手，精心策划又早有预谋，有意识地利用《苹果日报》和个人的影响力，进行持续不断的活动，削弱中港政府的合法性或权威，并多次乞求外国制裁中国及香港，进行敌对行动，严重危害国家安全，最终黎智英被判监禁20年。

根据《香港国安法》第32条，「因实施本法规定的犯罪而获得的资助、收益、报酬等违法所得以及用于或意图用于犯罪的资金和工具，应当予以追缴、没收」 ; 而充公令的申请和发出都必须依照《实施细则》附表三订明的严格条件，须由高等法院原讼法庭在律政司司长提出申请后，信纳拟充公的财产符合相关条件，才可将该财产充公。

黎智英涉隐瞒力高顾问公司违规使用将军澳工业邨的苹果大楼22年，经审讯后原被裁定2项欺诈罪成，判囚5年9个月及罚款200万元。高等法院上诉庭裁定控方未能在毫无合理疑点下证明黎智英曾作出虚假陈述，今年3月裁定黎智英上诉得直，撤销定罪及搁置判刑，即黎智英可获退还200万元罚款。律政司已表明不会再作就此欺诈案上诉。

案件编号：HCMP518/2026

法庭记者：刘晓曦