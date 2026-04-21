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专业旅运内部伺服器发现遭未经授权存取 或涉客户订单及员工档案

社会
更新时间：10:25 2026-04-21 HKT
发布时间：10:25 2026-04-21 HKT

专业旅运公布，近日发现部分内部伺服器及共享储存系统出现未经授权存取情况。受影响数据可能包括客户订单及相关营运记录、员工档案及系统数据，但无信用卡资料外泄风险。集团正进行数据恢复，并已向香港警方及香港个人资料私隐专员公署通报事件。

该集团指，信用卡相关运作一直交由第三方支付公司或银行处理，无信用卡资料外泄风险。目前正安排聘请第三方专业机构进行数据恢复。

专业旅运目前正安排聘请第三方专业机构进行数据恢复。专业旅运网页
专业旅运目前正安排聘请第三方专业机构进行数据恢复。专业旅运网页
专业旅连向港交所通报。
专业旅连向港交所通报。

集团又称，已即时采取紧急措施，包括成立内部紧急委员会以协调应变工作、委任独立网络安全专家进行全面法证调查、向香港警方及香港个人资料私隐专员公署通报事件；及启动业务连续性计划，使用云端协作工具确保新订单、服务持续性及数据安全不受影响。

集团表示，初步调查显示，集团业务运作未受到重大影响，仍维持稳定。现正评估事件对个别内部流程的影响。集团将继续加强资讯系统安全措施，致力保护其数据安全，以防日后发生同类事件。

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