喷射飞航及金光飞航宣布 周六起加价约一成
更新时间：10:23 2026-04-21 HKT
发布时间：10:23 2026-04-21 HKT
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两间来往港澳的船公司喷射飞航及金光飞航分别宣布，周六（25日）起加价约一成。
喷射飞航表示，鉴于近期燃油价格急剧飙升，加上物价持续上扬，信德中旅船务管理有限公司已获澳门政府批准调整旗下喷射飞航港澳航线、澳门-深圳机场码头航线，以及澳门海上游票价，调整辐度约10% ，以轻微缓解成本上涨压力。新票价将由4月25日起生效。
来往香港至澳门外港或氹仔航线，标准舱平日日航加至194元，周末及假日加至212元。
金光飞航亦宣布加价，标准舱平日日航加至192元，夜航由220元加至242元，头等舱则维持现有价格。
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