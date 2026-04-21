宏福苑听证会︱时任劳工处安全主任：宏福苑「投诉个案较多」 故巡查比常规更紧密︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（21日）举行第16场听证会，亦是第三轮听证会的第2场。委员会将传召时任劳工处分区职业安全主任 （行动科）（小型装修及维修工程第二分处）林秀青、劳工处高级分区职业安全主任 （1）（行动科）（新界东及观塘区）李万邦、以及劳工处总职业安全主任（行动）袁子诺作供。

4月21日听证会重点：

时任劳工处分区职业安全主任 （行动科）（小型装修及维修工程第二分处）林秀青指，劳工处对宏福苑共进行了16次巡查，另加一次加强突击检查，共计17次。由于该处投诉较多，所以已比一般巡查更频密

宏福苑听证会︱时任劳工处安全主任：宏福苑「投诉个案较多」 故巡查比常规更紧密

【10:45】李在会上展示一份劳工处内部记录，在2024年7月的巡查中，人员在宏业董事侯华建陪同下进行。林解释，劳工处人员可于巡查后，联络地盘负责人，再提供职安健建议。

另外，李在听证会公布多宗投诉文件，文件中多次出现「could not be justified」的表述，意指未能找到足够证据支持投诉。首宗投诉涉及吊运安全，林表示，结果是同事判断，如有需要跟进，会找相关人员跟进。她强调「唔系单纯一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟。」

另一宗投诉则关于工人在工作期间吸烟，处方报告指，现场未发现烟头或违规吸烟情况，虽地盘范围见到有烟头，但无法确定烟头是居民还是工友，故投诉未能确立。

李指出，人员没有亲眼见到有人吸烟，不代表没有人吸烟，只是代表劳工处未能够成功搜证。林同意，但强调「劳工处法例，吸烟不违法」，没有违犯任何职安健条例。

【10:26】李澍桓续指，安全主任须协助承建商履行安全责任，包括进行风险评估、安全培训及日常训练，确保所有工人在开工前接受入职训练，惟听证会有工人反映，安全课仅有两三分钟，林认为情况不可接受。

【10:20】林秀青表示，一般地盘工程因门口有闸需事先通知方能进入；但宏福苑不一样，进入时无需事先通知，故不会引起工友或承建商注意，处方人员会先查看会否有违例事项，巡查投诉位置、相关地方会否都有投诉。如有需要，才会找承建商一起巡查，期间人员穿便衣巡查。

【10:10】代表独立委员会的大律师李澍桓指，时任劳工处分区职业安全主任 （行动科）（小型装修及维修工程第二分处）林秀青已加入劳工处27年，2025年12月调任法律事务科。

李澍桓问及林秀青有关劳工处的巡查机制，林指劳工处会根据情况进行不同类型的巡查。首先是初次巡查（Initial Inspection），在维修工程开始后、接获通知后进行的首次巡查，至于一般巡查（Normal Inspection），会视乎地盘大小及性质，对大型维修或装修工程，机制规定每一至两个月进行一次，目的为确保雇员安全及执行安全法例。

至于，特别执法行动（Special Enforcement Operation），属较大型、针对特定高风险项目的巡查，林提到2025年2月曾在本港进行一次特别执法行动，重点针对外墙装修地盘中的高空工作、吊棚工程、电力工程及吊运工程等高危环节，此类行动一般不定期进行，每次为期两至三星期，主题因应当时情况而定，例如装修维修工程或大型建筑地盘。

林指，劳工处对宏福苑共进行了16次巡查，另加一次加强突击检查，合共17次巡查。李问宏福苑17次巡查，是否与投诉有关？林指， 并非完全与投诉有关，根据机制，每一至两个月巡查一次，因应接获投诉较多，加密至每一个月都有巡查。

记者：黄子龙、曾伟龙

聆讯继续在展城馆举行。