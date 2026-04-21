天文台｜大致多云 日间短暂时间有阳光 最高气温约29度

与高空扰动相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸。同时，一股偏南气流影响该区。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。初时部分地区雨势较大及有狂风雷暴。日间短暂时间有阳光，最高气温约29度。吹和缓南至东南风。

展望明日日间炎热。星期四及星期五天气渐转不稳定，气温逐步下降至21度左右。星期六有几阵骤雨，早上气温仍然较低。

分区气温

九天天气预报

受高空扰动影响，今日广东沿岸仍有几阵骤雨，而偏南气流会在明日为华南沿岸带来炎热的天气。此外，现时位于华中的低压槽会在今明两日发展为一道冷锋，并逐渐靠近华南沿岸地区，星期四及星期五该区天气渐转不稳定，有骤雨及雷暴。受冷锋随后的东北季候风影响，本周后期广东地区气温下降。