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奥地利HiPP婴儿食品验出鼠药 喜宝：香港无出售涉事产品 全线产品安全且不受影响

社会
更新时间：15:47 2026-04-20 HKT
发布时间：15:47 2026-04-20 HKT

知名品牌喜宝（HiPP）旗下一款婴儿食品不排除产品被外部人为加入有害物质，并警告食用后「可能危及生命」，已即时下架产品。奥地利警方亦证实，在一樽同品牌婴儿食品内验出鼠药成分，当局正展开刑事调查。HiPP（喜宝）今日( 20日 )发声明，强调事件只属个别针对性犯罪事件，产品并无品质问题，香港亦无售卖此产品，香港全线产品均为正品正货，并已全部均通过检查，安全且不受事件影响，市民可放心食用。

声明指出，有关事件已交由当地警方作刑事调查，调查仍在进行中，HiPP并无收到其他产品的问题报告。但为谨慎起见，涉事地区已回收有关产品，及已确认事件与出厂程序及原材料无关；其他地区或国家均不受影响，目前亦无扩大回收行动。

 

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