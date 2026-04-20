五一黄金周︱政府料98万内地客涌港 按年增7% 将严打威逼购买保障消费者

五一黄金周将至，政务司司长陈国基今日（20日）主持跨部门会议，统筹内地劳动节黄金周（5月1日至5日）接待旅客工作。当局估计黄金周期间将有约98万内地旅客访港，按年增加7%，各口岸及公共交通将加强服务应对，并会严打威逼购物等不良营商行为，确保旅客有良好体验。

料98万内地客入境 按年增7%

入境事务处估算，黄金周期间约有98万内地旅客经各海、陆、空管制站入境，较去年同期增加约7%。旅游业监管局则估计，届时将有约770个内地旅行团入境，已提醒业界尽量分散入境时间，并协调景点做好人流管理。

口岸交通加强服务应对人潮

为应对预期增加的客流，各口岸部门将减少前线人员休假，弹性调配人手，并于5月1日至5日启动跨部门联合指挥中心，实时监察口岸情况。

公共交通方面，运输署已联系各营办商加强服务，港铁东铁线将于4月30日至5月5日加密班次。连接边境管制站的交通亦会加强，港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）及落马洲—皇岗穿梭巴士（皇巴）在高峰时段，班次将分别加密至最密约一分钟及两分钟一班。

严打威逼购物、滥收车资

政府重申对威逼购物行为采取「零容忍」态度，海关会加强巡查接待旅客的店舖，警方亦会打击的士滥收车资等违法行为。旅监局亦会巡查入境团注册商店较多的地区，保障旅客权益。

此外，考虑到郊游旅客或会增加，西贡东郊野公园一带将实施针对性的交通及人流管制，并加强巡逻及清洁。渔农自然护理署会透过「郊野乐行」网页发布东坝人流资讯，并在有需要时于万宜地质步道实施临时人流管制。

旅发局整合实用旅游资讯

为便利旅客规划行程，旅发局将于Discover Hong Kong一站式旅游资讯平台推出专页，汇集内地劳动节黄金周期间的实用旅游资讯，包括本港主要旅游景点开放及轮候时间、公共交通及过境服务安排等详情，供旅客及市民浏览，以方便规划行程。

旅发局亦会透过与旅行社及线上旅游平台合作、媒体宣传、社交媒体平台等，加强在内地推广香港旅游，涵盖亲子旅游、艺术文化盛事、美食、高铁出行等主题，旨在提高赴港出行的独特性与吸引力，从而吸引旅客访港、延长逗留时间并促进消费。