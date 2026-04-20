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红山半岛74号屋业主僭建及占用官地 7项传票罪成 下周二判刑

社会
更新时间：13:06 2026-04-20 HKT
发布时间：13:06 2026-04-20 HKT

港岛豪宅屋苑「红山半岛」于2023年9月黑雨下，出现山泥倾泻。富商陈天赐及其妻袁慧明名下公司Future Ocean Limited所持有的红山半岛74号屋涉僭建花园和平台等，及扩建至政府土地范围，被票控不合法在未批租土地上建造构筑物等7罪。经审讯后，裁判官郑润聪今于东区裁判法院裁定7项传票罪名成立，押后4月28日判刑，以待辩方索取指示。

被告Future Ocean Limited被地政总署票控一项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，及被屋宇署检控6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。

袁慧明。资料图片
袁慧明。资料图片
红山半岛多间独立屋因为一场暴雨而山泥倾泻。资料图片
红山半岛多间独立屋因为一场暴雨而山泥倾泻。资料图片

案件编号：ESS7753、20893-20898/2024
法庭记者：王仁昌

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