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Nene Chicken旺角朗豪坊分店结业 债权人入禀呈请公司清盘

社会
更新时间：12:33 2026-04-20 HKT
发布时间：12:33 2026-04-20 HKT

韩国过江龙炸鸡连锁专卖店Nene Chicken旺角朗豪坊分店现已结业，上周五遭债权人入禀高等法院呈请公司清盘。根据司法机构网页显示，案件已排期于7月8日开庭处理清盘呈请。

债权人陈健民（Chan Kin Man）上周五入禀高等法院呈请Nene Chicken Langham Place Limited清盘。

除了旺角朗豪坊分店，Nene Chicken亦曾在深水埗V Walk、尖沙咀K11 Art Mall、葵芳新都会广场、青衣城、将军澳东港城、大埔超级城、元朗形点I等商场开设分店，惟现时全港只剩西沙GO PARK一间分店正在营运。

案件编号：HCCW280/2026
法庭记者：刘晓曦

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