宏福苑听证会︱第三轮首场听证会今举行 法团委员江祥发将作供︱持续更新
更新时间：09:55 2026-04-20 HKT
发布时间：09:55 2026-04-20 HKT
发布时间：09:55 2026-04-20 HKT
大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）举行第15场听证会，亦是第三轮听证会的第1场。委员会将传召宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会委员江祥发作供。
【10:10】居住在宏仁阁604、曾于将军澳日出康城另一个法团担任委员的江祥发表示，本身从事设计公司业务，亦涉猎维修工程，对装修程序有一定认识。他多年来持续参选法团委员，希望唤醒年轻人多关注屋苑事务。他指出，自己每届都参选，但屡战屡败，认为问题症结在于「授权票」，稿「旧法团佢地有铁票」，令新人难以进入。
直至2024年5月，他终能成功加入管委会，原因是有旧委员在停车场主动问他有否兴趣参与法团事务，并愿意引荐。当届他以高票当选，获得九百多票，部分来自旧街坊的支持，亦有新街坊因其为人而投票。
记者：黄子龙、赵克平
最Hit
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
2026-04-19 10:00 HKT
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
2026-04-19 09:00 HKT
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
2026-04-18 17:01 HKT