宏福苑执拾︱政府：首日有78户上楼 涉约270人 上楼次数不设「硬指标」 惟不能影响下一轮居民

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民由今日（4月20日）开始至5月4日分批返回单位执拾。政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强、房屋局局长何永贤、民政及青年事务局局长麦美娟和劳工及福利局局长孙玉菡今早视察上楼安排的准备情况后，在大埔浸会公立学校会见传媒，交代最新情况。

卓永兴：执拾时有「少少超时」可以理解 惟不能影响清场工作

卓永兴指出，刚才在现场巡视，于广福社区会堂视察登记中心，并到宏新阁看看布置如何，以及看看联合指挥中心等。政府是日出动逾一千名同事，包括警务处、民安队、医疗辅助队、民政总署、社署、房屋署等。政府做了一系列部署，地下大堂有警务人员驻守，所有开放楼层都有警务人员看守，以免居民去错地方。每十层楼有4个专队，派驻社工和心理学家。

他指政府已做了一些调整，实际情况秩序许可，可容许在3小时内上楼多于一次，而居民离开时如要上车，的士上落区已移入警察封锁线内，减省居民步程；厕所方面，该处有临时厕所，但上楼后上落不便，所以房屋局在每隔一层的电表房加入临时厕所；食环署已进行防治蚊患工作。他恳请居民出入时注意安全，亦希望传媒不要拍摄居民上楼执拾，如有发现，将不能容许相关人士上楼。

他强调，政府没有设「硬指标」居民可以上落多少次，视乎现场人手，但希望大家都遵守3小时的限制。他指执拾时有「少少超时」是理解的，但原则是不能影响到下午清场，因为影响到下一轮居民上楼。

邓炳强指，每个楼层都有警员、民安队及医疗辆助队人员驻守，同时有消防救护及消防车候命。如居民有需要可即时送院。居民如须协助，将人性化处理，强调「能够帮的一定帮」。孙玉菡表示，每户登记上楼人数最多4名，一户一社工提供协助，如住户希望义工加入帮手，可以登记，最重要是顺利妥当执拾，重申一户一社工会聆听意见。

摄影：苏正谦、刘骏轩

政务司副司长卓永兴（中）。