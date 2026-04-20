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测量师指放任渗水招损失 「跌石屎」费用以倍计

社会
更新时间：07:35 2026-04-20 HKT
发布时间：07:35 2026-04-20 HKT

渗水问题属建筑测量专业范畴，香港测量师学会去年推「楼宇医生」企划，至今有46间建筑测量公司及23个勘测渗水专家获得认证。香港测量师学会建筑测量组主席黎嘉文表示，市民应及早寻求专业人士处理渗水问题，避免情况进一步恶化，招致更大损失，「假设浴室天花渗水，可很快透过点对点维修，止了渗水源头；但若放任不理，任由地台底下的钢筋生锈，又跌石屎，费用或以倍计」。


指处方引进技术准确率高
　　


根据香港测量师学会发布的「楼宇渗水处理醒目锦囊」，专业人士提供的渗水勘察及检测服务可涵盖专业调查报告、湿度检测、红外线热成像分析、微波断层扫瞄、色水测试及建议合适维修方案。黎嘉文解释，收费视渗水情况、复杂程度及现场环境而定，部分个案渗水源头为喉管、浴缸底等隐藏位置，需较多时间查找，如问题在发现时已颇严重，维修费用亦会更高。


渗水投诉调查联合办事处（联办处）计划年中试行私楼渗水检测新程序，推动业主自行维修。


黎嘉文表示，虽然法例无规定须由专业人士跟进渗水问题，但都建议市民寻求获学会认证的专业人士，进行渗水调查及检测工作，「如果有专业介入，即使去找判头，都可以帮业主了解报价是否合理。我们的专家或建筑测量公司，如果接到这些渗水个案需要调查，业主可以跟他们讨论服务范畴，确保渗水问题有效处理」。
　　
就联办处引进先进测试技术，包括红外线热成像分析及微波断层扫描，她指两项技术准确率高，已在业界普遍应用。

记者：萧博禧
摄影：汪旭峰

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