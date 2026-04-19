宏福苑执拾安排︱卓永兴：居民一般情况下可上落两次 低层住户视乎人手再增次数

宏福苑居民于明日（20日）起可分批回到单位执拾物品。政务司副司长卓永兴接受港台访问时表示，考虑到居民需要，政府决定在一般情况下，允许他们有多一次上落楼宇的机会，以便有更充裕时间执拾。他透露，目前已有逾九成七住户登记返家，并呼吁外界尊重居民私隐。

有居民看过单位相片后决定不上楼

卓永兴指，超过1,670户、即约97%居民，能够在当局安排时段上楼。当中74%登记4个人上楼，上楼总人数共约6,000人，逾1,420人为65岁或以上的长者。至于选择不上楼的则有47户，卓永兴解释，当中有很多居民是看过单位相片后决定不上楼。此外，少于10户未能依照编配的时段上楼，当局会另作安排。

卓永兴表示，经与多个部门商讨及重新评估情况后，政府决定在一般情况下，允许居民在3小时有多一次上落楼宇机会，以便他们有更多时间取回个人物品，「尤其系住低层嘅单位，系咪仲可以再上落多一次半次呢，呢个就要视乎现场实际人手情况作出考虑。」

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居民盼传媒尊重私隐

卓永兴指，近日接获部分居民反映，有传媒邀请居民将他们加入上楼名单。他引述有居民认为，重返住所是一个困难且伤感的时刻，情绪难免波动，期望政府正视有关情况，让他们在不受干扰的环境下安静收拾物品，更不希望在此期间被人拍摄，影响私隐。

他强调，安排居民上楼的目的，是让他们返回单位进行执拾，过程中除了要确保居民人身及财物安全外，亦必须保障其私隐。卓永兴呼吁尊重居民感受，为居民着想，不要在上楼期间进行采访工作。