国安教育日｜林定国出席海关学院开放日 亲试摊位游戏 赞小朋友较自己更厉害

律政司司长林定国今（18日）在社交平台分享，指下午到屯门大榄出席「全民国家安全教育日暨香港海关学院开放日」。活动由海关龙狮团「醒狮吐联」揭开序幕，其后在开幕典礼上，林定国与海关关长陈子达一同为剪纸艺术作品开卷，以中华文化为起点，深化国民身份认同，培养爱国情怀，从而逐步建立维护国家安全和遵守相关法律的自觉。

截至下午2时逾2,000名市民参加活动

林定国提到，现场设有国家安全教育展览及互动摊位游戏，截至下午2时已有逾2,000名市民参加，相当热闹。虽然天气炎热，不少市民都是一家大小到来，林定国亦亲身落场参与，更指不要小看有些游戏，难度不低，例如以无人机穿重重关卡，大赞小朋友比自己更厉害。

林定国表示，海关同事精心设计，透过游戏、展板和多媒体内容，让大众对国家安全有更多基本认识。国家安全教育并非单向灌输，而是一个可以由年轻一代主动参与、共同建构的过程。