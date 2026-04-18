马会呈献《马到功成》电影香港首映 展现「马」非凡能力 将在逾100国家及地区播放

马会昨晚（17日）举办《马到功成》电影香港首映礼。这部创新巨幕电影巨制展现中国生肖「马」的非凡能力，是马会马年系列活动之一。来自香港特区政府「共创明『Teen』」计划的校友 、友师、学员以及合作伙伴委员会的策略伙伴委员代表一同出席首映礼，观赏电影的3D版本。

出席首映礼的嘉宾包括政务司司长陈国基；中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员花有、发言人兼新闻及公共关系部主任黄景睿；社会福利署署长杜永恒；马会行政总裁应家柏，以及马会公司事务执行总监谭志源。

陈国基：马会投入和支持凸显香港作为中外文化艺术交流枢纽独特角色

陈国基在首映礼致辞时表示，这部电影由中外制作团队携手精心打造，别具意义，感谢马会让「共创明『Teen』」计划的校友、友师及学员可以先睹为快。马会的投入和支持，不单止搭建了一座连接中外文化、说好中国故事的艺术桥梁，更突显了香港作为中外文化艺术交流枢纽的独特角色。推动文化传承和科普教育，需要社会各界同心协力，而马会正正做了很好的示范。

马会独家赞助《马到功成》电影 颂扬香港对马匹及赛马运动热爱

马会行政总裁应家柏表示，马象征激情、活力和跃进，与「共创明『Teen』」计划年轻校友和学员所展现的特质一样，为更美好的未来而奋斗。作为世界级马匹运动及慈善机构，马会透过独家赞助《马到功成》电影，颂扬香港对马匹及赛马运动的热爱；在内地，马会是电影的独家公益支持方，支持电影未来3年在全国各地上映，让数百万孩童感受马匹的魅力。

在马会支持下，《马到功成》电影已先后在上海、广州及伦敦举行首映；在香港的首映礼后，马会将安排放映专场予不同的合作伙伴及团体欣赏，体现马会在推动青年发展及社区参与的角色。电影未来将在全球 100 多个国家及地区播放。

马会推出马年系列活动，横跨全年，颂扬人马的深厚情谊，以及赛马运动多年来对香港持续发展的贡献，与众同乐；推动本地旅游，并促进马匹运动和体育发展。赛马不仅深深植根社区，是广受欢迎的体育活动，更体现香港「我做得到」的精神，成为「一国两制」下香港繁荣稳定的标记。香港的世界级赛马在全球处于领先地位，我们的赛驹在国际舞台上屡创佳绩，让香港市民引以为傲。这一切的成就，都离不开「马」。

共创明「Teen」计划校友、学员观影感悟坚持力量

共创明「Teen」校友会校友叶馨意表示，电影讲述的马匹故事启发她在面对任何困难时，不要因为害怕而放弃；应该保持心中热情、信赖身边的人，并坚定向前，就能做到马到功成。共创明「Teen」计划学员邓淮文表示，感谢马会邀请出席首映礼；透过《马到功成》电影感受到马匹的团结和耐力，正如他自己作为篮球队队员一样，需要一直坚持训练，赞叹马匹比人类更厉害。

陪同邓淮文出席首映礼的共创明「Teen」计划友师、香港赛马会公众骑术学校营运高级经理姚敬行表示，感受到学员对马有更大兴趣，未来会带他参观公众骑术学校、安排骑马体验，希望他在生涯规划会考虑加入马术事务行业。