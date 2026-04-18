来片．一分钟话你知︱阿兹海默症有望得根治方案 9名诺奖图灵奖得主齐聚香港 赞港高度投入科研

香港近年在创新科技领域取得瞩目成就，展现其作为国际创科中心的实力。医疗科技方面，进驻InnoHK的香港科技大学校长叶玉如团队发现，一种能激活大脑免疫系统的特殊蛋白，有望根治阿兹海默症。

世界上最遥远的距离不是生与死，而是「我就站在你面前，但你忘了我是谁」。对阿兹海默症患者家属来说，这段距离是绝望的深渊。但现在有转机，叶玉如团队发现，一种特殊蛋白能像清道夫一样，激活大脑免疫系统，清除有毒物质，这不只是缓解症状，而是有潜力根治该病，将人类与健康的距离重新拉近。

除了医学有突破，太空也不再遥远。国家探月工程带回的月壤背后，藏著香港InnoHK大学团队开发的航天技术。本周香港的创科盛事接踵而来，9位诺贝尔奖和图灵奖得主齐聚香港，曾觉得香港创科沉寂的Tim Hunt都惊叹本港现时的能量显而易见。

Harvey Alter更赞叹，地缘政治下，香港和内地对科研的高度投入是世界的榜样。过去有人说「High Tech揩嘢，蹉跎咗岁月」，随著政府加强投入创科发展，加上香港的优质人才，香港联同深圳和广州的科技集群，跃升至全球第一，数码竞争力亚太排第二，研发新科技中心亚太排第五。香港未来创科发展不再只是追赶者，而是留下一个让世界追赶的距离。