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房协拟逐步增出售单位至总供应量四成 凌嘉勤：料财政连续第3年盈余 推售更多资助房屋助资金回笼

社会
更新时间：12:36 2026-04-18 HKT
发布时间：12:36 2026-04-18 HKT

本港公共房屋供应继续增加。房协主席凌嘉勤今（18日）在电视节目表示，房协未来将逐步提高出售单位比例，目标是达到总供应量四成，预计将连续第3年录得盈余。政府委托发展用地方面，房协会优先发展东涌「乐建居」项目，而油柑头首置地则要待东涌项目完成后才会动工。

凌嘉勤冀未来单位租售比例至少达至「六四分」

至于房协在亚公岩道的项目，最新计划「转租为卖」，改为资助出售房屋。凌嘉勤指出，正考虑更多这类调整，长远将出售单位比例提高至四成。他举例指，项目内可能有多幢楼宇，部分保留作租住，部分则可选择整幢转为资助出售。被问到最终租售比例目标时，他表示没有很精准的标准，但希望至少达至「六四分」。

房协优先推东涌「乐建居」 资金回笼后再启油柑头

推售更多单位有助加快资金回笼。凌嘉勤指出，过去两年房协略有盈余，初步估计刚过去的财政年度仍有理想盈余，整体财政稳健。推出更多资助出售房屋对财政及现金流均有帮助，但最重要的考虑是市民置业意愿强烈。

今届政府先后将东涌「乐建居」及油柑头首置地交予房协研究发展。凌嘉勤解释，优先发展东涌是因为该地点较容易处理，能较快推出单位。房协需要完成东涌项目，待资金回笼后，才有资源启动油柑头项目。他强调，这是财政现金流方面的优先次序安排。他亦提到，油柑头用地需要较多平整工程，设计车路亦有挑战，但他认为这些困难并非不能克服。

房协拨400单位予宏福苑灾民购买 对整体供应影响微

宏福苑长远安置计划中，房协提供400个单位。凌嘉勤表示，当中100个来自粉岭专用安置屋邨项目，另外300个来自安达臣道项目。有关调拨对项目原本用途影响不大，因为未来5年房协将有过万个资助出售房屋单位供应。他指，目前整体可供选择的单位总数达3,900个，相信已足够应付需求。被问到若反应热烈会否再增加供应，他表示需与政府商议，重申现有选择已相当充足。

至于目前仍暂住房协单位的灾民情况，凌嘉勤表示，事发后房协迅速提供逾700个单位作临时安置，主要来自洪水桥「乐翘楼」及其他屋苑。现时仍有约570户居民居于房协单位，较最初700户有所减少，反映部分灾民已自行作出调整，余下灾民搬走与否交由他们自己考虑。

他指出，房协好乐意继续协助灾民，并无设下住宿时限，希望灾民找到长远安居方案。现时用作专用安置的单位暂时足够，即使有居民继续暂住，对「乐翘楼」作为专用安置屋邨的用途影响不大。

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