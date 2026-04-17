蚊患︱上水诱蚊器指数达21.3% 食环署巡查揭有屋邨滋生蚊子 已检控物管公司

踏入春季，天气温暖潮湿，蚊患问题再度引起关注。食环署今日( 17日 )公布，本月第二批涵盖8个监察地区的白纹伊蚊诱蚊器指数，其中北区上水的第一阶段诱蚊器指数达21.3%，至于其余在10%以下的地区，包括中西区、九龙城区、观塘区、沙田区、葵青区及荃湾区。

已检控物业管理公司

上水诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、学校、公共屋邨及村屋。食环署今日巡查发现一个公共屋邨内有蚊子滋生，已向物业管理公司提出检控。针对指数高于10%的北区上水，按因应基孔肯雅热情况而实施的安排（即将原先在分区诱蚊器指数达20%时进行的强化控蚊工作，扩展至诱蚊器指数介乎10%至20%的区域），食环署正联同有关部门及持份者找出蚊患情况较高的地点，进行密集且具针对性的控蚊工作。

食环署人员在北区上水一学校设置新型捕蚊器，并向校方提供相关技术支援和防治蚊患建议。政府新闻处

食环署与各相关部门及持份者正积极跟进控蚊工作，亦会举办宣传展览、派发宣传单张及海报，并通知各订阅快速通报系统的屋苑，建议管理公司和住户提高警觉，共同采取防蚊灭蚊措施。此外，食环署会加强监察该地区的诱蚊器指数，以检视灭蚊工作成效。