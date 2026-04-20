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星岛新闻集团「港人参与外围赌博」问卷调查 答问题拎礼品

社会
更新时间：06:00 2026-04-20 HKT
发布时间：06:00 2026-04-20 HKT

世界杯将于6月开锣，全城势掀起足球热潮。然而，每逢大型国际赛事举行，外围必然大张旗鼓吸客吸金，目标之一更包括未满18岁人士。为了解社会对外围赌博的关注，星岛新闻集团由4月20日至4月29日进行「港人参与外围赌博」问卷调查。

为答谢读者支持，我们会于「 请设计一句口号，劝喻市民远离外围赌博 」题目中，挑选答案具创意的参加者，送出丰富礼品︰

点击答问题赢大奖：https://bit.ly/41W29lX

大奖︰ 
．Dyson PencilWash™️ 直杆洗地机，价值$2,990，名额2个 。

二奖︰
  ．香港丽晶酒店双人自助餐餐饮券，价值$2,000，名额5个 。

三奖︰
  ．adidas 世界杯波衫( 购物现金券)，价值$699，名额10个。

四奖︰
 ．Xiaomi 小米体脂计S400，价值$129，名额30个。

优异奖：
．Starbucks 现金券$50，名额100个。

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