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七榄︱旅发局为开幕礼注入三大亮点 国产机械人啦啦队惊喜登场

社会
更新时间：17:13 2026-04-17 HKT
发布时间：17:13 2026-04-17 HKT

「香港国际七人榄球赛」今起一连三日在启德主场馆上演，开幕礼于今日下午6时42分 举行。七榄踏入50周年，香港旅游发展局为开幕礼注入创新元素，同时融合传统文化，向全球展示香港作为 「亚洲盛事之都」 的魅力。

开幕礼有三大亮点，包括机械人表演、大型激光投影效果及传统舞龙表演。在现场参加开幕礼的文体旅局长罗淑佩亦不禁感叹，指机械人啦啦队演出有惊喜，笑言自己跳舞「一定冇佢哋咁叻」。

首先的机械人表演，当中是曾亮相央视春晚的国产机械人，获旅发局邀请成为七榄开幕礼特别表演嘉宾，10 个机械人联同真人啦啦队同台演出，结合「体育 × 创科 × 娱乐」，为七榄带来全新观赏体验

其次，是大型激光投影效果。 主场馆大草坪配合舞动激光投影，呈现历届参赛国家、七榄传奇球星名字及双龙飞舞效果，象征七榄 50 年黄金发展

第三，是传统舞龙表演。以舞龙表演揭开序幕，为活动增添节庆及文化色彩。

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