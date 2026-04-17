华富邨重建︱1b期3幢楼住户可迁至华乐径接收屋邨 搬迁津贴最多约$33000

房委会今日（17日）公布华富邨重建计划第1b期（即华昌楼、华泰楼和华建楼）的清拆及迁置安排，并将于落实重建计划期间，全力支援受影响住户，协助他们顺利迁往新居，继续安居乐业。房委会辖下策划小组委员会、商业楼宇小组委员会和资助房屋小组委员会今日通过相关清拆及迁置安排。由今日起至2031年3月的目标清空日期期间，3座楼宇的受影响住户可于长达约59个月的通知期内，详细安排搬迁前所需的准备，以便顺利迁出单位。

单身/二人家庭替代配屋津贴金额 分别为79,440及98,400元

受影响的住户将获发放住户搬迁津贴，视乎住户家庭人数，金额由10,350元至33,050元不等，以协助他们支付部分搬迁开支。合资格单身人士和二人家庭住户，亦可选择领取现金，即替代配屋津贴，以代替入住公屋。资助房屋小组委员会今日通过单身人士和二人家庭的替代配屋津贴金额分别为79,440元及98,400元。

华乐径及华富北公屋项目作第1b期重建安置屋邨

邻近作为接收屋邨的华乐径及华富北公营房屋项目预计分别于2028及2030年开始入伙，提供合共2243个单位，足以让现时居于华富邨华昌楼、华泰楼和华建楼约1980个受影响住户全部迁置入住，除保留原来社区邻里的人情温暖及延续居民对社区的归属感外，亦有助居民更快适应全新的居住环境。此外，住户亦可选择迁往华富邨重建计划第1a期接收屋邨（即华景街用地）的剩余单位，或在资源许可下迁往任何地区的回收公屋单位。

房委会一向关心长者住户的需要，考虑到3座楼宇当中，超过20%家庭为全长者户（即家庭成员均为60岁或以上人士），屋邨即将设立驻邨专业社区服务队，为受影响家庭，尤其是长者，提供一站式的服务及支援，并与居民保持密切沟通，协助他们顺利迁出现居单位及适应新居住环境。



华富邨具有独特深厚的社区文化历史。房委会自2018年起，已积极与华富邨的居民及各持份者展开深度对话，聆听他们回顾及分享华富邨半世纪历史中，满载生活回忆的故事，并探讨在重建规划及设计中把华富邨的特色提升及优化，确保在社区演进的过程中，保留华富邨的独特面貌及社区情怀。



受清拆影响的华昌楼、华泰楼和华建楼住户如欲购买资助出售单位以代替入住公屋，可在目标清空日期前推出的资助出售单位销售计划中，较其他申请者优先选楼，包括「出售居者有其屋计划单位2025」及「出售绿表置居计划单位2025」的单位。

空置单位以短期租约形式出租

由于华乐径的接收屋邨将会于2028年竣工，部分受华富邨重建计划第1b期清拆影响的住户可以较早迁出，因此其腾空的单位会于目标清空日期前出现较长的空置期。为善用公营房屋资源，一些状况较好的腾空单位将会被翻新，并安排以短期租约形式出租予公屋申请者，有关租约须在目标清空日期前不少于24个月开始生效，以确保善用翻新单位的资源，亦不影响重建时间表。



房委会会按华富邨重建计划的进度，适时公布其他重建期数的最新消息及发展。华富邨重建分三期，第1a期包括华安楼及华乐楼两座楼宇的清拆及迁置安排。目标清空日期为2027年7月。