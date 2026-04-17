机场演习模拟极端天气来袭 加强台风季应对能力 首涵盖二号客运大楼

香港国际机场今日（17日）凌晨举行「Summer Blow 2026」演习，以加强机场应对即将来临的台风季节的应变能力。是次演习亦为预备二号客运大楼于5月27日启用而举行的首次相关演习。演习共有约700名来自约30个机构的人员参与。

模拟极端天气 演练人流管理及行李处理

演习模拟热带气旋逐步逼近本港，天气情况持续恶化至悬挂十号飓风信号的情景。各应变单位包括香港机场管理局、相关政府部门、航空公司、旅客及停机坪服务营运商，以及其他机场业务伙伴，按既定程序采取协调行动，确保机场在恶劣天气下仍然安全及维持运作。

演习期间，一号及二号客运大楼进行人流管理演练，机管局当值人员、航空公司地勤人员及机场保安等引导及控制旅客人流，并向受影响旅客派发樽装水及干粮。机场亦实施紧急行李处理安排，以应对行李积压情况。同时，停机坪上亦进行登机桥系固及还原工作，以确保安全。机管局亦启动机场紧急应变中心，以促进各持份者之间的有效沟通及协调，并透过航班重新编配程序为航班有序恢复服务作出规划。

演练热带气旋远离后交通协调安排

随着演习模拟热带气旋逐渐远离，各相关单位立即展开工作准备恢复运作，包括启动电子的士派筹系统及统筹地面交通安排，协助抵港旅客在航班运作及地面交通逐步恢复期间，顺利离开机场。

机管局机场运行执行总监姚兆聪表示，「Summer Blow」演习对确保机场在台风季节的应变准备至为重要。今年的演习首次在即将启用的二号客运大楼进行，别具意义，让各相关单位得以熟习新客运大楼的布局及设施，以及旅客流程安排。姚兆聪很高兴演习能顺利及成功完成，充分展现香港国际机场在机场社区通力合作下，应对极端天气、保障旅客安全及维持机场运作的卓越能力。