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宏福苑听证会︱最近起火火源棚架工人作供 : 曾开水喉救火 惟仅30秒便无水

社会
更新时间：15:03 2026-04-17 HKT
发布时间：15:03 2026-04-17 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（17日）举行第14场听证会。地盘工人钟润新首先作供，代表独立委员会的大律师李澍桓形容钟润新可能是其中一位最接近起火火源的棚架工人。钟润新供称，起火当日在宏昌阁4楼外墙棚架开工，最初听到有人叫「火烛」时，他便见到下方出现火光，随即打算用水喉救火。他指，有一条天台水喉供工友使用，他曾尝试开水，但约30秒后便没有水。最终，他没有返回「生口」，而是与其他同事一同爬棚架落地逃生。

CCTV听到有大喊「火烛」  又有人问「边个食烟」

李澍桓播放当日约下午2时40分，宏昌阁外墙棚架的闭路电视纪录，亦听到影片中有大喊「火烛」，又有人问「边个食烟」等。

李澍桓问钟润新是否知道身边同事安全离开，钟润新表示起初不知道，后来才知他们安全，成功撤离。

至于工人吸烟问题，钟润新向警方表示自己也是烟民，但从未在棚架上吸烟。事发时，工友之间曾互相询问是否有人吸烟或遗留火种。他在地盘工作的两三个月期间，由于工作位置以围网分隔，每人独立工作，难以看到他人，所以难见到有无其他工人在棚架上吸烟。他指，地盘没有划定吸烟区，自己亦不会带烟上棚开工，工作期间不会吸烟，只会在正式放工后再吸烟。

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代表独立委员会的大律师李澍桓问钟润新开工前有否上任何安全课，钟指没有，他的管工只提醒过「不准在棚架上食烟」，但未讲解如发生火警时的逃生方法或其他安全措施。

钟润新指，纸皮石运送到工地时，每块砖的表面均附有一层保护纸，以防止运输过程中刮花，工人铺设时需先撕走该层纸，并于每日收工后才统一清理。他指铺设纸皮石的过程主要使用「胶沙」（改良英泥）作为黏合剂，基本上不会产生碎石或飞溅物，对周边环境如玻璃窗造成破坏的风险极低，仅可能产生少量尘埃或垃圾。

记者 : 黄子龙 赵克平

摄影:  陈浩元

 

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