31岁男学生涉理大女厕偷拍女生 控方指被告离世 申撤两窥淫罪获批

31岁男学生涉于香港理工大学女厕内偷拍女子私密部位，之后再被揭发疑在其他时段偷拍他人。涉案男学生被控2项窥淫罪，案件今于九龙城裁判法院再提讯，控方表示被告已离世及申请撤回控罪，并未进一步透露被告离世原因；裁判官陈志辉批准撤控。

男被告何庭诺，报称学生，他被控2项窥淫罪。控罪分别指，被告于2025年11月26日，在香港九龙漆咸道南181号香港理工大学Z座5楼女厕所内，暗中观察或拍摄女子X；以及于2025年8月21日至2025年11月25日之间，首尾两日包括在内，在香港暗中观察或拍摄不明女子。而女子X和不明女子所处的地方属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及女子X和不明女子处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会女子X和不明女子是否同意被他观察或拍摄。

案件编号：KCCC3178/2025

本报记者