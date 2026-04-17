Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

31岁男学生涉理大女厕偷拍女生 控方指被告离世 申撤两窥淫罪获批

社会
更新时间：14:13 2026-04-17 HKT
发布时间：14:13 2026-04-17 HKT

31岁男学生涉于香港理工大学女厕内偷拍女子私密部位，之后再被揭发疑在其他时段偷拍他人。涉案男学生被控2项窥淫罪，案件今于九龙城裁判法院再提讯，控方表示被告已离世及申请撤回控罪，并未进一步透露被告离世原因；裁判官陈志辉批准撤控。

男被告何庭诺，报称学生，他被控2项窥淫罪。控罪分别指，被告于2025年11月26日，在香港九龙漆咸道南181号香港理工大学Z座5楼女厕所内，暗中观察或拍摄女子X；以及于2025年8月21日至2025年11月25日之间，首尾两日包括在内，在香港暗中观察或拍摄不明女子。而女子X和不明女子所处的地方属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及女子X和不明女子处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会女子X和不明女子是否同意被他观察或拍摄。

案件编号：KCCC3178/2025
本报记者

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
01:21
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
4小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
7小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
商业创科
1小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
22小时前
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
01:29
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
突发
6小时前
《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王
《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王
影视圈
6小时前
港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮
港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
2026-04-16 13:45 HKT