患肌肉萎缩及白内障小巴司机危驾撞毙过路老妇 认罪囚1年兼停牌5年

患肌肉萎缩及白内障的小巴司机前年6月，在薄扶林香港仔置富道驾驶时，意外撞到过路的七旬老妇，老妇送院后不治身亡。小巴司机今早在区域法院承认危险驾驶引致他人死亡罪，求情指自小右脚的肌肉便出现萎缩情况，惟不影响他驾驶棍波小巴，故没有特别治理肌肉萎缩问题。法官陈广池判刑时指，老妇横过马路时曾稍微举起右手示意，若被告有专心驾驶，理应能察觉老妇的行动，惟念被告年纪老迈及其身体状况，终判处他监禁12个月、停牌5年及自费完成驾驶改进课程。

72岁被告蔡国泰，报称小巴司机，被控危险驾驶引致他人死亡罪，指蔡于2024年6月4日在薄扶林香港仔置富道近灯柱，在道路上危险驾驶公共小巴，引致任杜𫝮死亡。

自小右脚肌肉萎缩因不影响驾驶棍波车并未治理

陈官判刑时指，事主横过马路时曾稍微举起右手示意，若被告有专心驾驶，理应能察觉事主的行动，而案发交通流量稀疏，道路没有其他车辆，只有事主由小巴的右边走到左边横过马路。陈官翻查涉案片段后，认为事主并非突然冲出马路，遗憾的是事主没有停在过路处中间的双白线等候小巴驶过，仍然选择在道路上行走，陈官判断事主或想乘搭被告驾驶的小巴，惟终被小巴撞倒，因事主当时已路过小巴的前端，身在小巴的左边。陈官考虑被告年事已高及其身体状况，判处他入狱12个月、停牌5年及自费完成驾驶改进课程。

被告没有法律代表，自行撰写求情信指，自己年纪老迈，身体状况欠佳，患白内障及双腿肌肉萎缩，表示自小右脚的肌肉便出现萎缩情况，惟不影响他驾驶棍波小巴，故没有特别治理肌肉萎缩问题。被告续提及，任职小巴司机已20年，一直努力工作及待客有礼，亦著重路面安全，事故发生后想向死者家人致歉，亦表达对人命伤亡的痛心及愧疚。社工撰写的求情信指，被告已深感后悔，愿意承担责任，惟其身体状况实在令人担忧，需要使用拐杖辅助行走。

「个女人无啦啦冲出嚟，我收唔切」

案情指，被告在前年6月4日下午，在案发地驾驶公共小巴，而70岁女事主任杜𫝮则在道路右边行人路近西行线路壁位置。当被告驾驶小巴驶近时，事主开始由右至左以略慢的速度横过道路，过路期间被小巴的左车头碰倒，在意外发生后约两秒，载著乘客的小巴停下了。附近停车场的闭路电视镜头显示，当事主走到小巴的正前方时，小巴才亮起刹车灯。

救护员到达现场后，发现死者不省人事，被送往玛丽医院后，院方在翌日观察到事主失去自主呼吸，脑干反射亦消失，终在同日宣布死者去世。尸体剖验报告显示，死者直接死因是创伤性脑损伤，伴有硬膜下出血及脑室内出血，以及多处受伤及骨折。被告案发后向警方表示「个女人无啦啦冲出嚟，我收唔切」。

案件编号：DCCC599/2025

法庭记者：黄巧儿