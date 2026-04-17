上水单车翁遭货车撞毙 七旬中港司机认危驾致他人死入狱18个月、罚款6千元及停牌5年

七旬中港货车司机前年5月在上水龙琛路驾驶中型货车，在切线时意外撞到踩著单车的老翁，老翁被辗过后卷入车底拖行，送院抢救后不治。货车司机今早在区域法院承认危险驾驶引致他人死亡等4罪，法官练锦鸿判刑时指，被告在意外发生前越线，但若有留意路面状况，理应见到老翁，却仍撞到对方，惟念被告年事已高，又身患癌症须定期治疗，终判处他入狱18个月、罚款6千元、停牌5年及自费完成驾驶改进课程。

被告没有合理理由案发时未能留意到事主

70岁被告潘玉麟，报称中港货车司机，承认危险驾驶引致他人死亡、两项使用车辆而其配件并非在良好及可使用的状态、及使用车辆而其停车灯没有保持清洁及有效的运作共4罪。

控罪指被告于2024年5月1日，在上水龙琛路附近灯柱，在道路上危险驾驶中型货车，引致林鉴波死亡；另于同日同地使用该中型货车时，其配件并非在良好及可使用的状态，即车轴左前斜架码及右后斜架码的固定螺栓松动，及横梁焊接区破裂；及停车灯没有保持清洁及有效的运作，即右边后停车灯失效。

练官判刑时指，被告在意外发生前越线，驶到事主身处的车道，被告理应可清楚看见其他道路使用者。练官续称，案发前被告曾与事主一度停下，若被告有留意路面状况，理应会见到死者当时停在货车的旁边，尽管当时下著雨，惟天色并非极度昏暗，尽管交通繁忙，但车速并不快，被告没有可以解释的合理理由案发时未能留意到事主。练官明言，不能忽视本案令事主遭受严重伤害后死亡，而货车的配件并非良好使用的状态对事故的发生没有直接影响，念被告年事已高，又身患癌症须定期治疗，终判处他入狱18个月、罚款6千元、停牌5年及自费完成驾驶改进课程。

身患癌症症状骨髓纤维化须定期治疗

辩方求情指，被告只有1次不小心驾驶的定罪纪录，被告现在患骨髓纤维化症状，属癌症的病况，须要定期服用镖靶药，望法庭轻判。

案情指，在前年5月1日下午1时许正下著雨，被告驾驶中型货车在龙琛路近灯柱附近行驶，而72岁男事主林鉴波在没有佩戴头盔下，沿龙琛路东行左线的路边骑着单车，而被告则在右线行驶。当二人驶至龙琛路基督教中华宣道会上水堂时，被告切入左线并停在一辆巴士后面，事主则停在被告的左前方。及后，二人均开始向前行驶，事主超越被告，但被告的车速较事主快，而撞上了事主。

不知辗过单车获附近司机告知始知事发

惟在意外发生后，被告没有即时停驶货车，被告仍前驶约10米，货车的左侧轮胎辗过事主及单车，直到被告获其他道路使用者提醒后，才发现意外发生。救护人员到场后，发现事主仍有脉搏及呼吸，但身体多处骨折，随即将事主送往威尔斯亲王医院抢救，惟事主抢救后不治，在同日证实身亡。事主的尸体剖验报告显示，其直接死因是骨盆骨折，及下肢的广泛性压伤，此伤势与被车辆辗压所造成的情况吻合。

被告案发后向警方表示「我行咗一线嘅，架单车喺我左后边，突然听到‘咔’一声，我停车落车睇，就见佢瞓咗喺度」。被告在警诫下指，获附近其他司机告知，才注意到事故的发生并下车检查。被告没注意到货车在辗过单车时曾向上摇晃了两下。警方在调查后，发现货车的配件并非在良好及可使用的状态，即车轴左前斜架码及右后斜架码的固定螺栓松动，及横梁焊接区破裂，及停车灯没有保持清洁及有效的运作，即右边后停车灯失效。

案件编号：DCCC147/2025

法庭记者：黄巧儿