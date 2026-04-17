承认买假驾照以申请免试获发香港车牌 28岁无业男判囚4个月

8名南亚裔男子疑讹称持外国驾驶执照，诈骗运输署批准豁免参加本地驾驶考试，及直接获发香港驾驶执照，遭廉政公署落案起诉。其中28岁无业男在香港笔试不及格后，向他人支付1.2万元及取得香港正式驾驶执照。他早前承认1项串谋诈骗罪，今于东区裁判法院判囚4个月。主任裁判官张志伟指被告虽然不知欺诈计划详情，但这不是不减轻其罪责的理由，而且被告在取得驾照后更曾违反交通规例，即时入狱是恰当刑罚。

警诫下认没有巴基斯坦驾照

28岁南亚裔被告Basmer Hatim Hassan Awadh，报称无业，承认一项串谋诈骗罪。案情指，被告于2022年10月13日以据称由巴基斯坦运输部门发出的巴基斯坦驾驶执照，向香港运输署申请免除本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。运输署职员信以为真，故批准被告的申请，被告其后于2023年8月2日被捕。

被告在警诫下称，2016年曾报考香港驾驶考试但笔试不及格，他没有巴基斯坦驾驶执照。被告向某些人支付1.2万元，以获得香港正式驾驶执照。

取得本地驾照后曾违交通例

张官今判刑时，提到辩方早前一度指被告不知道欺诈协议，但今重申立场，指被告知情但不知道当中详情，纵使如此，这亦不会减轻被告罪责，而他是否知道其他人诈骗运输署也非重点，法庭须考虑的只是罪行严重性及对公众的影响。

张官指，被告最初曾参加本地驾驶考试，但在笔试中不合格，其后犯下本案，而在取得驾照后，被告更曾违反交通规例，显然他不应及不合资格取得驾照；根据控方早前庭上透露，被告无案底，但于2023年3月因超速而留下定额罚款纪录。张官认为即时入狱是恰当刑罚，而被告也没有任何特殊情况，故非监禁式刑罚或缓刑并不适用本案，终判囚4个月。

案件编号：ESCC3008/2025

法庭记者：王仁昌