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宏福苑听证会︱上届法团主席徐满柑、地盘工人钟润新今作供｜持续更新

社会
更新时间：09:24 2026-04-17 HKT
发布时间：09:24 2026-04-17 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（17日）举行第14场听证会，亦是第二轮听证会的第6场。委员会将传召2名证人作供，包括宏福苑业主立案法团第12届管理委员会主席徐满柑，以及地盘工人钟润新。

【10:20】钟润新指，纸皮石运送到工地时，每块砖的表面均附有一层保护纸，以防止运输过程中刮花，工人铺设时需先撕走该层纸，并于每日收工后才统一清理。他指铺设纸皮石的过程主要使用「胶沙」（改良英泥）作为黏合剂，基本上不会产生碎石或飞溅物，对周边环境如玻璃窗造成破坏的风险极低，仅可能产生少量尘埃或垃圾。

【10:10】地盘工人钟润新首先作供。代表独立委员会的大律师李澍桓形容，钟润新可能为其中一位最接近起火火源的棚架工人。他表示，他经朋友介绍到宏福苑宏昌阁开工，主要工作是更换大厦外墙的纸皮石。在火灾当日，他正在棚架上工作。代表独立委员会的大律师李澍桓问钟开工前会否上任何安全课，钟指没有，他的管工只提醒过「不准在棚架上食烟」，但未讲解如发生火警时的逃生方法或其他安全措施。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元

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