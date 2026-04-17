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低压槽接连袭港　今起连续九日骤雨频仍

社会
更新时间：07:47 2026-04-17 HKT
发布时间：07:47 2026-04-17 HKT

本港天气持续不稳定。天文台周四（16日）晚指出，受两道低压槽及高空扰动接连影响，预测由今日（17日）起，本港将进入为期九日的多雨期。虽然未来数日日间依然炎热并伴有阳光，但随后的下周中后期天气将转趋恶劣，局部地区更会出现雷暴，市民外出宜常备雨伞。

昨日下午本港体感炎热，天文台尖沙咀总部录得摄氏三十点二度高温，打破三月二十五日的纪录，创下今年以来的新高。新界多区气温更为酷热，上水录得全港最高三十一点二度，流浮山、打鼓岭及大埔亦普遍录得三十度以上。

本港天气持续不稳定。天文台周四（16日）晚指出，受两道低压槽及高空扰动接连影响，预测由今日（17日）起，本港将进入为期九日的多雨期。
本港天气持续不稳定。天文台周四（16日）晚指出，受两道低压槽及高空扰动接连影响，预测由今日（17日）起，本港将进入为期九日的多雨期。
虽然未来数日日间依然炎热并伴有阳光，但随后的下周中后期天气将转趋恶劣，局部地区更会出现雷暴，市民外出宜常备雨伞。
虽然未来数日日间依然炎热并伴有阳光，但随后的下周中后期天气将转趋恶劣，局部地区更会出现雷暴，市民外出宜常备雨伞。

随著低压槽移近，今日及周末期间虽然短暂时间有阳光，但骤雨将会增多。值得留意的是，一连三日在启德体育园主场馆举行的「香港国际七人榄球赛」，预计周六（十八日）及周日（十九日）赛事期间将会打开主场馆天幕作赛。天文台提醒入场观众，虽然场馆开天幕，但受局部地区骤雨影响，观赛时仍宜备妥雨具。

天文台展望，下周初华南沿岸仍有几阵骤雨。而另一道低压槽将在下周中后期抵达，届时天气将进一步转差。预测下周三至周五（二十二日至二十四日）大致多云，且局部地区有雷暴，气温亦会略为回落，介乎二十三至二十七度。由于未来九日相对湿度上限料均达百分之九十五，天气将显得较为潮湿闷热。

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