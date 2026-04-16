Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升︱九巴及城巴被指削班次 跨部门监察燃油供应专责组辖下工作组开首次会议

社会
更新时间：20:43 2026-04-16 HKT
发布时间：20:43 2026-04-16 HKT

国际油价屡创新高，有指九巴及城巴因而削减班次，部分班次间距增加5至15分钟。运输署今日 ( 16日）指营办商可按乘客需求的变化向运输署申请调整服务，该署已提醒营办商必须按运输署批出的服务详情提供服务，不得擅自缩减班次。而跨部门监察燃油供应专责组辖下公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议，听取三个专营巴士营办商应对燃油成本上升的措施。

由运输及物流局局长陈美宝领导的工作组在会上听取了三个专营巴士营办商（即九巴／龙运巴士、城巴以及新大屿山巴士）目前的经营环境和营运情况，并聆听他们应对燃油成本上升的措施。出席会议的包括环境及生态局副局长、运输署署长和政府经济顾问。

由运输及物流局局长陈美宝（右三）领导的公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议。环境局副局长黄淑娴（左三）、运输署署长谢咏谊（右二）和政府经济顾问范婉儿（左一）亦有出席。政府新闻处
由运输及物流局局长陈美宝（右三）领导的公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议。环境局副局长黄淑娴（左三）、运输署署长谢咏谊（右二）和政府经济顾问范婉儿（左一）亦有出席。政府新闻处
跨部门监察燃油供应专责组辖下公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议。
跨部门监察燃油供应专责组辖下公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议。

会议上，工作组与各营办商坦诚交换意见，并感谢各营办商在严峻的经营环境下仍然致力提供稳定的公共交通服务。

政府会继续监察燃油成本的变化和最新情况，与各公共交通营办商保持联系。因应营办商的整体营运环境和成本，并考虑市民的负担能力，同时维持公共交通服务的稳定与正常运作，工作组会考虑具针对性的临时措施，协助营办商节省能源和提升营运效率，以应对油价变动。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
9小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
7小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
13小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
10小时前
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
01:33
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
即时国际
5小时前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
23小时前
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
02:22
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
社会
8小时前
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
13小时前