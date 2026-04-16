油价急升︱九巴及城巴被指削班次 跨部门监察燃油供应专责组辖下工作组开首次会议

国际油价屡创新高，有指九巴及城巴因而削减班次，部分班次间距增加5至15分钟。运输署今日 ( 16日）指营办商可按乘客需求的变化向运输署申请调整服务，该署已提醒营办商必须按运输署批出的服务详情提供服务，不得擅自缩减班次。而跨部门监察燃油供应专责组辖下公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议，听取三个专营巴士营办商应对燃油成本上升的措施。

由运输及物流局局长陈美宝领导的工作组在会上听取了三个专营巴士营办商（即九巴／龙运巴士、城巴以及新大屿山巴士）目前的经营环境和营运情况，并聆听他们应对燃油成本上升的措施。出席会议的包括环境及生态局副局长、运输署署长和政府经济顾问。

由运输及物流局局长陈美宝（右三）领导的公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议。环境局副局长黄淑娴（左三）、运输署署长谢咏谊（右二）和政府经济顾问范婉儿（左一）亦有出席。政府新闻处

跨部门监察燃油供应专责组辖下公共交通服务特别申请工作组今日召开首次会议。

会议上，工作组与各营办商坦诚交换意见，并感谢各营办商在严峻的经营环境下仍然致力提供稳定的公共交通服务。

政府会继续监察燃油成本的变化和最新情况，与各公共交通营办商保持联系。因应营办商的整体营运环境和成本，并考虑市民的负担能力，同时维持公共交通服务的稳定与正常运作，工作组会考虑具针对性的临时措施，协助营办商节省能源和提升营运效率，以应对油价变动。