瓶装金针菇产品或含有玻璃碎片 食安中心吁市民停止食用

食物环境衞生署食物安全中心今日（16日）呼吁市民不要食用一款瓶装金针菇产品，因为有关产品可能含有玻璃碎片。发言人呼吁市民如购入受影响批次产品，应停止食用，业界如持有受影响批次产品，亦应立即停止使用或出售。

产品资料如下：



产品名称：JONETZ Jumbo Sized Nametake Mushrooms

品牌：JONETZ

包装：840克（每瓶）

此日期前最佳：2026年10月9日、2026年12月7日

商品条码：4549777402793

进口商：泛亚零售管理（香港）有限公司

中心发言人说，中心透过食物事故监测系统，得悉日本当局发出通告，指上述产品部分批次可能含有玻璃碎片，正进行回收。中心得悉事件后，随即联络本地主要进口商及零售商跟进，初步调查发现上述进口商曾进口及分销受影响批次产品。



该进口商已按中心指示将受影响批次产品停售和下架，并展开回收。市民可于办公时间致电该进口商热线2398 0438，查询上述产品的回收事宜。中心会就事件通知业界，并继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。

澳门市政署昨日( 15日 )称获悉日本消费者厅公布一款瓶装金针菇产品可能含有玻璃异物，正进行回收。澳门市政署呼吁业界如持有相关产品应停止供应及出售，市民亦应停止食用相关批次产品。