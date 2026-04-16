宏福苑听证会︱上届法团主席徐满柑周五作供 曾指会配合调查冀还原真相

宏福苑独立委员会听证会明日（17日）继续，上届宏福苑业主立案法团主席徐满柑及地盘工人钟润新将作供。

上月称会尽力配合各项调查 冀找到真相

徐满柑上月20日曾到听证会陈词，指自己与其他宏福苑居民一样，面对破碎的家园，忍受同样的伤痛。「在火灾发生后，我们一边忍着痛，一边尝试处理善后的工作，并尽力配合各项调查。我们跟所有人一样，都希望可以寻找到一个真相。」期间更两度落泪。

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徐满柑早前陈词时表示，宏福苑第12届管委会其实有两任，第一任在判出和签订大维修工程合约后受到许多居民的质疑，引致改选。第二任是从2024年9月6日开始工作，至今年1月6日政府委任合安管理有限公司为管理人接手为止。他指「1983年开始我阿爸就买咗宏福苑，我𠮶阵时手抱住咗入嚟，当中好多回忆，宏福苑里面，即系除咗系我哋住嘅一个地方，包含住我哋好多唔同嘅回忆。」徐续谓，「咁我哋一啲委员其实都系由细住到大，有啲委员最后都拣咗宏福苑做佢哋嘅家，最后住咗入嚟，我哋一齐争取我哋争取嘅嘢。」

