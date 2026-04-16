江旻憓盼支援退役运动员转型 罗淑佩：江议员是成功例子 预留2000万资助进修

立法会财务委员会今（16日）举行有关文化体育及旅游的特别会议。选委界范骏华质疑体育设施发展慢，文化体育及旅游局局长罗淑佩指，受疫情后政府财政紧张影响，部分项目推展无奈需要等候较长时间。罗淑佩预计，今年全年访港旅客将达5,300万人次，较去年增加8%，而今年首季访港旅客已超过1,430万人次。

政府将向旅发局增拨16.6亿元 增幅34.5%

罗淑佩指出，政府将向香港旅游发展局增拨16.6亿元，较上年度拨款大幅增加34.5%。旅发局将善用拨款，加强向具潜力的市场推广，包括广东省以外的内地城市、中东及东盟等新兴市场。

在体育发展方面，政府将向艺术及体育发展基金的体育部分注资12亿元，重点推行四项措施，包括强化对精英运动项目的支援；支持港协暨奥委会优化教练培训制度；延续城市运动资助计划；今年9月起将本地国际体育活动的资助提升50%。

罗淑佩指出，启德体育园启用一年以来，已举办超过120场大型盛事，主场馆与体育馆使用率接近九成。粤港澳三地共同承办的第十五届全国运动会已于2025年年底圆满举行，为三地合作举办更多大型盛事奠下稳固基础。

罗淑佩续指，政府至今已向创意智优基金及电影发展基金合共注资超过90亿元，推动八个创意产业发展。政府亦正积极打造香港成为全球高端艺术品交易枢纽，并已跟巴塞尔艺术展（Art Basel）达成未来五年合作，巩固香港为区内唯一主办城市的地位。政府亦再次向香港艺术发展局拨款4,000万元，于今年10月举办第二届香港演艺博览，强化香港作为中外文化艺术交流中心的角色。

范骏华: 体育及康乐设施仅4项获拨款 质疑当局有否规划时间表

选委界范骏华指出，体育及康乐设施十年发展蓝图第一阶段的16个项目，目前仅有4项获得拨款，其余仍在规划阶段，质疑当局会否订立明确的规划时间表。他以白石角体育馆为例，指项目自2017年提出至今，仍未有落实明确时间表。同时，改建香港大球场等大型项目同样缺乏具体规划，他认为大型体育设施对本地体育发展及城市经济至关重要，希望当局能尽快落实细节。

罗淑佩承认，受疫情后政府财政紧张影响，部分项目推展无奈需要等候较长时间。她解释，部分项目仍在进行技术可行性研究，即使完成研究，亦需视乎政府整体财政状况，才能决定是否可以「上马」，因此必须分辨缓急先后。

对于香港大球场的改建计划，罗淑佩表示，过往曾有方案因投入庞大资金，且可能需减少座位以增设社区设施，认为在目前财政状况下并不合乎资源分配原则。她提到，市民普遍认为大球场作为大型体育活动（特别是足球）的辅助场地相当不错。

为更善用大球场，罗淑佩指自今年4月起已将场内部分商用房，租予七个体育属会作办公室，以纾缓其在奥运大楼的办公室挤迫情况。当局亦建议相关属会，考虑多利用大球场举办大型赛事。

江旻憓关注退役运动员转型计划拨款及成效

旅游界议员、前香港女子击剑运动员、奥运金牌得主江旻憓关注退役运动员转型计划的拨款及成效。她引述数据指，过去两年有29名退役运动员透过计划成功转型，当中27人投身体育相关工作，占比超过九成。她询问除转衔成功率，当局会否设立其他指标衡量计划成效，并询问当局对期望跨界别发展的退役运动员，会否提供针对性支援，以鼓励他们为文体旅融合发展作出贡献，有信心发展体育产业以外的第二事业。

罗淑佩称「江议员系一个成功转型嘅好好例子」，指本年度已为退役运动员转型预留2,000万元资助，供其退役后进修或从事其他工作，无限定他们必须重投体育行业。她解释，目前较多运动员投身体育界，或因该范畴是他们较为熟悉的领域。

罗淑佩指出，转型计划会安排运动员在学校或体育机构进行在职培训，完成后可投身各行各业。事实上，已有学员投身教育、活动统筹、纪律部队乃至保险业等不同工作岗位。她强调，对退役运动员的支援至关重要，为让体育专业化及精英化，必须考虑如何令运动员在其职业生涯高峰期，能无后顾之忧地全身投入训练与比赛，无需为未来出路、生计或学业担忧，而政府会照顾他们的需要。

选委界姚柏良关注「幻彩咏香江」何时取消，罗淑佩回应时首次披露，计划在今年第四季为「幻彩咏香江」妥善告别，认为节目服务香港20多年，虽已「褪色」，但仍应审慎地为其划上完美句号。她强调，告别后不会保留部分环节，并指告别活动很可能配合年底的「香港缤纷冬日巡礼」进行。

姚柏良亦关注能否设立过渡期，让「幻彩咏香江」在新「光影汇」推出初期继续上演，形容此举较为稳妥。罗淑佩则认为，若新的「光影汇」需由「幻彩咏香江」「顶档」，即意味计划失败，而她相信此情况不会发生，故应为旧节目作结，翻开新一页。姚柏良补充，对新汇演绝对有信心，但考虑到「光影汇」或分区域及主题进行，未必是全天候表演，保留成本不高的「幻彩咏香江」，或能与新节目产生协同效应，进一步增强夜经济的吸引力。

旅发局今年拟举办规模更大「美酒佳肴巡礼」 探讨延伸至整个秋冬

自由党饮食界梁进关注如何利用大型盛事的成功经验，带动本港的餐饮产业。以「香港美酒佳肴巡礼」为例，去年的活动每日吸引16.3万人次入场，较往年增长三成。建议当局可利用此类成功「IP」，主动与「香港好味」名厨精选美食指南中覆盖18区的250间餐厅合作，将盛事的人流带入社区。

罗淑佩指，旅发局正计划今年将举办规模更大的「美酒佳肴巡礼」，并探讨提早活动日期的可能性。她指出，当局的目标是将「美酒佳肴」的概念由为期数天的活动，延伸至整个秋冬旅游旺季，以吸引更多旅客。她续指，当局早前推出的「香港好味」名厨精选美食指南，正是希望将旅客分流至各区。