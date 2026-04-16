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麻疹｜39岁妇独访印尼后中招 曾到东区医院及东华东院 187人被列密切接触者

社会
更新时间：18:59 2026-04-16 HKT
发布时间：18:59 2026-04-16 HKT

衞生署衞生防护中心今日（16日）表示，正调查一宗外地传入的麻疹个案，涉及一名39岁女子，她于4月5日起出现发烧、咳嗽带痰及喉咙痛。她于4月7日出现皮疹，先后到东区医院急症室和一间私家诊所求医。因症状持续，4月9日再到东区医院求医，需留院治疗。她的临床样本证实对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应。病人现已康复出院。

流行病学调查显示，病人不曾接种麻疹疫苗。她于潜伏期内独自到过印度尼西亚。由于当地麻疹持续爆发，个案被列为输入个案。

共有187人被列密切接触者

病人在传染期（4月3日至4月11日）内，除了于4月7日至9日先后到过东区医院及私家诊所外，亦曾于4月3日至5日，每日到东华东院探病。中心已联络上述诊所和医院，以找出密切接触者及是否涉及高危人士。截至今日下午5时，共有187人被列为病人的密切接触者，当中包括一名与病人同住的家居接触者，另有两人曾陪同女病人到医院或诊所求医。其余密切接触者则曾与病人于同一时段在同一诊所和医院病房逗留。暂时没有密切接触者出现麻疹病征，中心会继续对他们进行医学监察。

中心会继续调查和跟进个案。

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