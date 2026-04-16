人才办结束荷兰招揽人才 陈海劲 : 冀吸引优秀专业人士来港 为香港以至国家高质量发展注入新动能

香港人才服务办公室总监陈海劲率领代表团4月10至16日首度访问荷兰，积极推动香港成为国际高端人才集聚高地，今日（16日）结束为期7日的访问行程。陈海劲表示，香港致力打造成为国际高端人才集聚高地，期望吸引不同专业背景的优秀专业人士来港发展，并借以开拓内地的发展机遇，为香港以至国家高质量发展注入新动能。

访问期间，人才办代表团到访阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙及代尔夫特4个城市，在6所高端人才通行证计划合资格大学——代尔夫特理工大学、海牙酒店管理大学、阿姆斯特丹大学、阿姆斯特丹自由大学、鹿特丹伊拉斯姆斯大学和莱顿大学，举行研讨会及参与招聘会，向各院校的学生及校友介绍香港独特优势和机遇，以及各项招揽人才措施，吸引当地人才来港。

香港人才服务办公室总监陈海劲（左一）在阿姆斯特丹与荷兰香港工商总会的代表就香港发展机遇交流意见。

人才办总监陈海劲（右六）、代表团成员及当地企业家于园区合照。

随团包括香港数码港管理有限公司和香港赛马会的代表，以及一位原居荷兰、现已落户香港的金融业专业人士，他们在活动上介绍香港创科及金融等行业的就业机遇和落户经验。

此外，代表团分别与荷兰香港工商总会和国际青年商会荷兰总会的代表、20多位当地的中国留学生和学者，以及位于阿姆斯特丹初创园区的创科企业交流。