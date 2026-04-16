病人资料外泄｜医管局 :已暂停承办商存取权限及投标 方保侨 : 应禁承办商存取病人资料

医管局日前发生资料外泄事件，5.6万多名来自九龙东医院联网的病人及少量员工的资料受影响。医管局就事件全面检讨，进一步加强资料保障措施。医管局今（16日）表示，已即时收紧存取控制，暂停供应商的系统存取权限；紧急维修工作须在加强监察下进行。医管局考虑暂时禁止相关承办商参与医管局的投标，并已即时展开保安扫描及检视。

涉文书系统有限个人识别资料 不包括联络资料

医管局总系统经理（资讯科技策略与企业架构）王昱指，今次属个别事件，涉及有关供应商及员工违反专业操守以及与医管局合约要求，有关资料是在系统维护期间，被供应商支援人员非法下载及盗取。涉事资料来自周边系统，为用作支援手术的文书系统，由承办商开发并需定期维护，只包含有限个人识别资料，不包括联络资料，事件与医管局企业资讯科技系统无关。

医管局即时收紧存取控制

医管局已即时采取措施，包括收紧存取控制，已暂停供应商系统存取权限；紧急维修工作须在加强监察下进行。医管局考虑暂时禁止相关承办商参与医管局的投标，并已即时展开紧急保安检查，包括保安扫描及检视，以确保没有其他漏洞。保安运作中心持续全天候监察内外异常情况及敏感资料外泄风险，并就异常情况立即升级跟进。

医管局表示，会致力保障资料安全及私隐，并持续推展长远改善措施，包括全面检视及提升供应商保安管理机制，加强对供应商的保安要求、监督和定期检视，进一步完善供应商系统维护安全；持续提升系统保安及监察能力，强化系统存取控制、异常活动监测及预警机制，并持续提升全天候保安监察和应变能力；深化资料保障及风险管理措施，持续检视资料存取、处理和传输安排，加强敏感资料保护，并定期进行保安评估及演练。

要求承办商进行维修前签保密协议

医管局资讯科技主管张淑英指，事件不涉黑客攻击，亦不涉及病人完整医疗记录。她表示，紧急维修工作须在加强监察下进行，包括将会有职员在场监察承办商维修系统，强调收紧存取控制只是暂时性，不会影响病人服务。

关于未来承办商是否仍有机会接触病人名称、身份证号码等信息，医管局指，如病人需要进行电脑断层扫描时，为保障病人安全，必须用少量资料核实病人身分，该部分资料要在医疗仪器中存取，故承办商可以接触，但局方会在承办商进行维修前，要求签署保密协议。

方保侨 : 禁承办商员工存取病人资料 资料库由医管局自行升级

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨接受《星岛头条》访问时表示，发生外判承办商员工偷走病人资料事件后，最简单杜绝的方法是以后只允许对方进行系统维护，不允许存取病人及员工资料，有关个人资料的资料库只由医管局员工自行升级，「例如找人upgrade(升级) iPhone后，顺便叫人up(加入)埋啲(病人)资料，对方下载入自己电脑后再up完啲资料，又无删除，咁就攞埋资料走咗」，这便是存取权限问题。

不过，方保侨指若真有需要外判承办商人员存取病人资料才可加入系统，就要认真监察，确保对方完成工作后在自己的装置中「永久删除」有关资料，并非只按delete(删除)，因为删除了也可以recover(复原)，要想方法令对方不可复原，例如换一些其他资料放入对方硬盘的同一位置，而有关做法有程式可以做到，难度并不高。

另外，方说如果能将病人资料加密是最理想，但一些医疗仪器的系统可能不能兼容，故此技术上未必可行。他强调，每一次进行监察工作均要认真及仔细，「要当完全唔信外判商」。

记者：蔡思宇

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