虐待动物｜申诉公署批渔护署调查欠成效 收举报狗主拒入屋即结案 渔护署 : 年内交代修例

近年本港不时发生残虐动物案件，部分情节极度凶残，不少动物被发现时已被虐待至死。2020年至2025年期间，渔护署接到的举报及警务处经初步调查发现证据而立案的个案数字整体有上升趋势，渔护署于2025年首6个月接获的举报已达251宗，半年个案数量已经接近过去数年的每年平均宗数。申诉专员公署今（16日）公布渔护署打击残酷虐杀动物的主动调查报告，发现渔护署调查工作欠成效，检控少，建议要加强署方人员执法权力，又提出45个建议。

渔护署: 今年内交代修订《防止残酷对待动物条例》进展

渔护署回应时表示，接纳和会积极跟进公署的建议，政府一直就《防止残酷对待动物条例》（第169章）的修订进行研究工作，并会争取在今年内作出交代。

被残虐受伤的狗只。政府新闻处

捕兽器。政府新闻处

申诉专员陈积志称，近年多宗残虐动物个案的案情骇人听闻，实在令人无比震惊与痛心，因此决定就打击残虐动物工作进行主动调查，为社会最弱小、最无助、最不能为自己发声的无辜小生命发声，讨回公道。是项主动调查主要聚焦于审查和研究渔护署就打击发虐动物工作的成效，包括就涉嫌残酷虐待动物的防护及执法工作、宣传及推广工作，以及特别针对捕兽器的规管。

渔护署职员未确定动物情况即终止跟进 令人质疑有否认真处理投诉

陈积志批评渔护署的调查工作欠成效，有个案显示署方收到投诉，指一单位经常传出狗只惨叫声，职员到场调查，无人应门，未发现狗吠声或气味，遂留下「调查动物事件通知书」，而涉事住户回复否认虐待狗只，并拒绝提供狗只资料及入屋视察要求。渔护署职员就综合现场观察所得，终结个案。渔护署则解释，根据《防止残酷对待动物条例》，该署职员只可在住户同意之下才入屋调查，《条例》亦没有赋权该署就执法工作向法庭申请手令。

有个案则显示，渔护署职员与涉事被虐狗只的狗主多次协商入屋视察，狗主表面上同意，但实际上一直推搪，最终没成功视察。狗主曾承认没有申请狗牌，已属犯法，然而该署只向狗主作出提醒，没有执法。基于狂犬病的严重性，公署认为渔护署实应更严肃及积极跟进个案。

他直言渔护署职员未能确定事涉动物的实际情况便终止跟进行动，会令人质疑该署有否认真或妥善跟进市民的举报，有机会是严重漏洞供隐藏罪证，亦可能直接影响该署的检控成效。在2020年至2025年6月期间，该署合共收到1,633宗涉嫌残酷对待动物的举报，但于同一时期该署只有6宗检控个案是源自该署接到的举报。

现时市民可致电警务处、渔护署或爱协举报怀疑残醋对待动物个案。公署资料显示，在2020年至2025年6月期间，渔护署接获爱协转介45宗个案，而爱协每年度平均处理781宗个案，意味每年有超过700宗举报渔护署并不知悉详情。

公署亦关注渔护署对非法使用捕兽器的执管。陈积志表示，近月发现有人在黄大仙屋苑后山放置捕兽器，有动物关注组织指，有理由怀疑在香港使用非法捕兽器远比想像普遍，但《野生动物保护条例》就非法管有或使用捕兽器并没有监禁罚则，质疑未能反映罪行严重性，亦没阻吓能力。

公署提出45项建议，包括渔护署应积极考虑修订《条例》，加入条文以加强该署人员的执法权力，例如无须在私人处所占用人同意下进人处所调查的程序、亦可考虑分阶段修订《条例》，并着力进行修订。

渔护署 : 已更新部门工作指引 加强员工培训

渔护署回应时表示，为改善对涉嫌残酷对待动物个案的处理，该署已于2025年第4季更新部门工作指引，涵盖所有处理涉及残酷对待动物举报个案的程序，并已向员工提供培训。渔护署会参考报告的建议，进一步在指引中加入更具体的准则和指标，以加强监察个案的跟进情况，以及提升档案管理。此外，渔护署会继续加强人员培训及工作交流，以提升其经验及技能，以及沟通、调查及执法能力。同时，渔护署已与警务处及爱协商讨加强信息交流及分享调查结果，以制订合适的措施，更有效打击残酷对待动物行为。



针对公署的建议，渔护署会检视巡查策略，加强情报收集及善用科技，以提升执法成效，亦会适时检讨相关法例及罚则。在源头防范方面，渔护署会与香港海关及警务处等部门保持紧密合作，加强情报交流及联合行动，并已向香港海关提供协助识别狩猎器具的指引，以堵截其非法进口。渔护署会持续推展宣传教育，提高市民对非法狩猎器具危害的认识，鼓励市民举报可疑个案，并提醒市民在郊野应使用有管理和维修的山径以策安全。



